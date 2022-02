Vyriausybės siūlymui dėl nulinio PVM šildymui – Seimo teisininkų kritika

REKLAMA

Seimo Teisės departamentas mano, kad keičiant PVM lengvatinį tarifą jį kompensuojant iš valstybės biudžeto reikėtų pranešti Europos Komisijai. Be to, kartu su pataisomis dėl nulinio PVM teisininkai siūlo tikslinti šių metų biudžetą, nes dėl to jis netektų apie 23,3 mln. eurų.

Teisininkai taip pat sako, kad PVM įstatymo pataisų taikymas atgaline data prieštarautų kitiems teisės aktams, pagal kuriuos lengvatos turėtų įsigalioti ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo jų paskelbimo.

„Konstitucinis Teismas yra pasisakęs, kad (...) teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį ir neleidžiamas teisės aktų galiojimas atgaline tvarka, nebent būtų palengvinama teisės subjektų padėtis, kartu nepakenkiant kitiems teisės subjektams. Nei įstatymu, nei poįstatyminiais aktais negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris įsiterptų į jau pasibaigusius teisinius santykius“, – sakoma teisininkų išvadoje Seimui.

Teisės departamentas taip pat abejoja, ar nebūtų diskriminuojami kiti gyventojai, besišildantys kitais būdais.

„Šildymui gali būti naudojama ir elektros energija, gamtinės dujos (joms taikomas 21 proc. PVM), malkos ir medienos produktai (9 proc. PVM), tačiau projekto rengėjai siūlo iš valstybės biudžeto dengti tik lengvatinį 9 proc. PVM“, – priekaištauja teisininkai.

Pasak jų, gali būti nustatytas nevienodas vienos ar kitos rūšies energijos apmokestinimas, tačiau tokiu atveju turi būti aiškiai įvardijami objektyvūs kriterijai.

Gyventojams nuo sausio iki šildymo sezono pabaigos kompensuoti PVM šildymui Vyriausybė pasiūlė siekdama iš dalies sumažinti jų finansinę naštą dėl išaugusių sąskaitų.

Opozicijos parlamentarai BNS anksčiau teigė paremsiantys pataisą, bet žada siūlyti, kad lengvatos būtų taikomos ir šildymui elektra bei dujomis.

Dėl dar PVM lengvatos buvo ketinama šaukti Seimo neeilinę sesiją, bet vėliau šios idėjos buvo atsisakyta.