VSAT: turime žinių, kad migrantai žino, kur yra pasienio kontrolės punktai

„VSAT pareigūnai turi žinių, kad migrantai žino, kur yra pasienio kontrolės punktai“, – BNS sakė tarnybos atstovas Rokas Pukinskas.

Šiuo metu patekti į Lietuvą galima tik per pasienio punktus, kitur migrantai yra atgrasomi ir siunčiami atgal į Baltarusijos teritoriją. Tam leista naudoti ir specialiąsias priemones.

VSAT taip pat teigia, kad pasieniečiai girdi šūvius Baltarusijos pusėje, tačiau neaišku, dėl kokių priežasčių šaudoma.

„Pasieniečiai girdi šūvius Baltarusijos pusėje, tačiau iki galo negali patvirtinti priežasčių, dėl ko šaudoma į orą. Netoliese yra baltarusių karinis poligonas, kuriame vyksta pratybos“, – teigė VSAT atstovas.

Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro vadovas Vytautas Valentinavičius, penktadienio naktį lankęsis pasienyje ties Druskininkais, teigė, kad pasieniečiai neinformavo migrantų apie pasienio punktus.

Jis pasakoja paryčiais stebėjęs, kaip pasieniečiai bando atgrasyti 45 migrantų grupę, kuri buvo grąžinta į Baltarusiją, tačiau liko stovėti pasienyje ir prašytis įleidžiami į Lietuvą.

„Grupė žmonių išsirikiuoja ir laukia, klausia, „how can we legally to enter Lithuania?” (Kaip legaliai galėtume patekti į Lietuvą? – BNS) Pareigūnai šaukia – „go away” (Atsitraukite – BNS)“, – feisbuke penktadienį rašė V. Valentinavičius.

Jis, pasienyje vykdęs kankinimų prevenciją, taip pat teigė, kad iš Baltarusijos pusės buvo girdimi šūviai netoli vietos, kur sieną kirto 34 asmenų grupė.

„Deja, grąžinti šių asmenų toje pačioje vietoje Lietuvos pasieniečiai nebegali, nes 5.30 val. pasigirsta Baltarusijos pasieniečių automatų šūviai į orą, išstatomi Baltarusijos pasieniečiai su šalmais, bananais ir skydais. Automatų šūviai į orą nenutyla, tad negalėdami šios žmonių grupės grąžinti toje pačioje vietoje, Lietuvos pareigūnai susodino juos į autobusiuką ir nuvežė juos prie 125-126 sienos ženklo, kur žmonės buvo išlaipinti ir šūksniais „go, go, go” (Eikite, eikite, eikite – BNS) palydėti Baltarusijos link. Migrantai lydimi pareigūnų ir karių šūksnių lėtai judėjo Baltarusijos link“, – pasakojo Seimo kontrolierių įstaigos atstovas.