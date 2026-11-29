Įvykio vietoje buvo ir laidos „Farai“ operatorius.
Paklausti, ar be alaus skardinių piliečiai neturi draudžiamų medžiagų, tarkim, narkotikų, vyrukai dievagojosi, kad tikrai ne. Kol vienas policininkas bendravo su piliečiais, kitas apžiūrėjo vietovę. Netrukus pastebėjo kažką numesto ant žemės.
„Kažką radau, kažkokį gniužulą“, – sakė pareigūnas.
Folijos pakuotė ir klausimai apie ją stipriai suerzino vieną iš vyriškių. Pilietis čiupo už telefono ir pradėjo filmuoti. O gal bandė ištrinti informaciją, susijusią su narkotinių medžiagų įsigijimu. Vyriškis nesileido apžiūrimas, nevykdė reikalavimų ir priešinosi sulaikomas.
Netrukus ėmė ir prisipažino
Surakinus rankas, asmuo buvo apžiūrimas. Patikrinti ir kiti vyriškiai bei jų daiktai. Kad netrukdytų dirbti, agresyviai nusiteikęs pilietis sodinamas į tarnybinį automobilį. Vyriškiai neigė bet kokias sąsajas su folijos gniužulu, kuriame, greičiausiai, marihuana. Policininkas nuosekliai paaiškino situaciją. Piliečiai išklausė pareigūną ir toliau tikino, kad netyčia prisėdo ten, kur mėtosi paketai su narkotikais. Gal iš pušies iškrito, gal koks kėkštas pametė.
Atvyko kolegų ekipažas. Vienas vyrukas – tylus kaip žemė, kitas tikino, kad pas jį rastas sukamasis popierius yra skirtas tik tabakui. Bet tabako dabar neturi.
Atidžiau apžiūrėjus paaiškėjo, kam visgi buvo skirtas sukamasis popierius. Pas pilietį rasta pakuotė su galimai marihuana.
Galiausiai vyras pripažino, kad ir ant žemės rasta pakuotė su narkotinėmis medžiagomis priklauso jam. Asmuo buvo sulaikytas, dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kaip baigėsi ši istorija – sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.