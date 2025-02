Vokietijos valdžia – naujose rankose: paaiškino, ką tai reiškia Lietuvai

Rinkimai Vokietijoje vadinti svarbiausiais šių metų rinkimais visoje Europoje. Neabejotinai jie svarbūs ir Lietuvai, mat mums aktualu ne tik vokiečių brigados perkėlimas į mūsų šalį, bet ir faktas, kad Vokietija yra didžiausia mūsų verslo eksporto rinka. Tad klausimas, ko tikėtis iš į valdžia ateinančių krikdemų ir būsimojo kanclerio Friedricho Merzo.

„Istoriškai Lietuvai su krikščioniais demokratais sekdavosi dirbti geriau, negu su kairiųjų Vyriausybėmis, nepaisant to, kad pastaroji priėmė istorinį sprendimą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje“, – pasakoja Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala.

REKLAMA

REKLAMA

„Vakar jis savo kalboje paminėjo, kad brigada Lietuvoje yra tęstinis projektas, kurį reikės įgyvendinti. Tai čia žinutė mums, kad darysime viską kartu, kad ir toliau išlaikytume stipresnį Vokietijos buvimą čia, regione“, – teigia išrinktasis konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

REKLAMA

Nors naujoji koalicija dar nesudaryta, bet yra reali tikimybė, kad krikdemai nuspręs dirbti su socialdemokratais.

„Ir jeigu dar Borisas taps ir gynybos ministru, kuo jis iki šiol buvo, sėkmingai darė savo darbą, tai mes turėsime visai gerą rezultatą“, – sako L. Kasčiūnas.

Ar Merzas kartos Angelos Merkel klaidas?

Borisas Pistoriusas neseniai sulaukė ir valstybinio Lietuvos apdovanojimo. Jis vienintelis užsienio šalies ministras, kalbą sakęs Lietuvos parlamente. Tiesa, iki Olafo Scholzo Vyriausybės, net 16 metų, 4 kadencijas iš eilės, Vokietijai vadovavo tie patys krikdemai su Angela Merkel priešaky. Matėme ir Merkel filrtą su Putinu, tiesiamus „NordStream“ dujotiekius ir paliaubų susitarimą, kai rusai užpuolė Ukrainą 2014-aisiais. Maža to, per visus tuos metus Vokietijos kariuomenė nesulaukė deramo dėmesio, dar ir dabar jos būklė nekokia.

REKLAMA

REKLAMA

„Merzas nesutaria su Merkel ir, pavyzdžiui, tai, kad toks vanagas, kaip Norbert Rottgen atsigavo prie Merzo, kuris šiaip labai kovojo su Merkel, ta prasme tie vanagai atsigavo. Merzas buvo prieš tokį liberalų atvirumą Merkel, kuris iš esmės ir pagimdė AfD“, – teigia Seimo Užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas Žygimantas Pavilionis.

Tad dabar yra vilties, kad krikdemai su Merzu nekartos Angelos Merkel anksčiau padarytų klaidų.

„Rinkimų kampanijoje Merzas labai vengė gynybos finansavimo temos. Ir rinkimų kampanijoje jisai pabrėžė, kad finansavimas gynybai turi vykti be naujo skolinimosi. Tai reiškia, kad iš vidinių biudžeto galimybių. Buvo visiems aišku, kad tai daugiau iliuzija“, – komentuoja Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vis tik vokiečiams dabar svarbiausias klausimas – ekonomika. Vokietija yra didžiausia Europos ekonomika, bet pastaruoju metu ji turėjo problemų.

„Turbūt Lietuvos pagrindinis lūkestis, kad Vokietijoje būtų efektyviai veikianti, funkcionali valdžia, kuri yra pajėgi priimti sprendimus. Nes jų tiesiog verkiant reikia ne tik pačiai Vokietijai, bet ir visai Europai. Kas tą sugebės padaryti, turbūt tai yra didžiausias mūsų prioritetas ir poreikis. Deja, mandatas, kurį Merzas gavo, nėra toks stiprus, koks galbūt galėjo būti, jo partijos pasirodymas yra antras blogiausias partijos istorijoje pokaryje“, – sako L. Kojala.

REKLAMA

„Nėra dviejų trečdalių daugumos. O tik su dviejų trečdalių dauguma įmanoma pakeisti Konstitucinius įstatymus, kurie riboja skolinimąsi. Ir tai bus turbūt didžiausias šitos koalicijos iššūkis“, – tikina F. Šimaitytė.

Vokietija yra pagrindinė lietuviškos kilmės prekių eksporto rinka. Ir jeigu visad eksportas į Vokietiją augdavo, tai pastaruosius porą mėnesių jis buvo sustojęs.

REKLAMA

„Kadangi dabar tas ekonomikos aktyvumas pasiekė minimumą ir dabar atsigauna, labai tikėtina, kad mes matysime labai nedidelį Lietuvos eksporto į Vokietiją atsigavimą. Bet vėlgi, ten nebus kažkokių labai įspūdingų rezultatų, manau galima tikėtis, kad šiais metais Lietuvos eksportas į Vokietiją pakils maždaug 5 proc., kas būtų tikrai neblogas rezultatas“, – komentuoja „Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.

Be to, anot Izgorodino, vokiečiams ieškant, kaip pigiau pasigaminti įvairias prekes, jos dairosi į kaimynines valstybes, tad iš to Lietuva gali turėti dar papildomos naudos.

Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.