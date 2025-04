Visoje sostinėje remontuojami laiptai, darbams skirta per 600 tūkst. eurų

Kaip penktadienį pranešė sostinės savivaldybė, per pirmą šių metų ketvirtį suremontuota daugiau kaip 70 laiptų, kurių bendras pakopų ilgis siekia apie 1,5 km.

„Rūpindamiesi strateginiais susisiekimo infrastruktūros projektais, turime nepamiršti ir įprastų kasdienio judumo klausimų. Dėl netolygaus Vilniaus reljefo visame mieste, ypač gyvenamuosiuose rajonuose gausu nesaugių laiptų, kurie įrengti dar prieš kelis dešimtmečius – su per laiką ištrupėjusiomis pakopomis, be taktilinių intarpų, dalyje vietų ir be turėklų“, – pranešime cituojamas Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.

„Kol miestą tvarkančios įmonės dėl sezoniškumo negalėjo imtis kitų darbų, metų pradžioje įgyvendinti laiptų remonto darbai“, – teigia jis.

Pasak savivaldybės, remontuojant esamą infrastruktūrą yra keičiamos laiptų pakopos, metaliniai turėklai, tvarkomos laiptų aikštelės, pagal poreikį, perklojama ir dalies link laiptų vedančių pėsčiųjų ir dviračių takų danga.

Vykdant remonto darbus vadovaujamasi universalaus dizaino principais užtikrinant, kad miesto aplinka būtų lygiai prieinama visiems žmonėms, teigiama pranešime.

„Šiuo atveju laiptų aikštelėse įrengiami taktiliniai intarpai, padedantys žmonėms su regėjimo negalia atpažinti aukščių pasikeitimus ir saugiai įveikti esančias kliūtis. Atsižvelgiant į esamus aukščių skirtumus, šalia dalies remontuojamų laiptų įrengiami pandusai“, – rašoma jame.

Jau atnaujintus laiptus galima rasti Viršuliškių, Karoliniškių, Fabijoniškių, Pašilaičių, Justiniškių, Šeškinės, taip pat Šnipiškių, Naujamiesčio ir Naujininkų rajonuose.

Sostinėje remontuojamų laiptų sąrašas, anot savivaldybės, sudaromas atsižvelgiant į rajonuose vyraujančius pėsčiųjų srautus, taip pat gyventojų, seniūnijų darbuotojų ir teritorijų priežiūros specialistų pastebėjimus.

Laiptų remonto darbus vykdo už teritorijų priežiūrą atsakingos įmonės. Savivaldybės skaičiavimais, bendra laiptų infrastruktūros remonto darbų vertė šį sezoną siekia 637 tūkst. eurų su PVM.