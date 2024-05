Naujienų portalas tv3.lt primena, kad sekmadienį Klaipėdoje, Varpų gatvėje, apie 8.30 val. policija gavo pranešimą, kad yra nušautas žmogus. Tą pačią dieną, apie 10 val. šaulys taip pat rastas negyvas.

Naujienų portalui tv3.lt Klaipėdos apygardos prokuratūros atstovė Viktorija Jonuitė patvirtino, kad teisėsaugos pareigūnams auka buvo žinoma.

Psichologas: tokio nesveiko pavydo – apstu

Psichologas A. Kaluginas naujienų portalui tv3.lt teigė, kad panašių situacijų, kai žmogus iš pavydo imasi kraštutinių priemonių, pasitaiko dažnai.

„Visagine vis pašaudo, Šalčininkuose vis pašaudo <...>. Čia šis įvykis yra kraštutinis, radikalus, nesveiko pavydo pavyzdys. Ir nepasakyčiau, kad tokie atvejai yra labai reti“, – tvirtino jis.

Psicholgas pridūrė, kad silpnesnis, bet taip pat stipraus kraštutinio pavydo pavyzdys yra smurtas.

„Tai tokio pavydo pas mus yra apstu. Kai pavyduolis vyras, na, būna ir moterų, tiesiog smurtauja, fiziškai baudžia moterį arba vyrą, dėl kurio tas pavydas ir sukyla.

Atvejai, kai nušauna arba nužudo, retesni, dažniausiai tiesiog yra smurtaujama“, – kalbėjo A. Kaluginas.

Specialistas teigė, kad sveikas pavydas taip pat gali būti. Jis pasižymi žmogaus sąmoningumu, kai šis kalba apie savo jausmus, juos išsako savo antrajai pusei, atranda savyje ryžto ir drąsos pasakyti, kaip jaučiasi.

„Sveikas pavydas gali būti su sąlyga, kad tas žmogus nelaiko to savyje, dalijasi su savo antrąja puse savo išgyvenimais, nerimu ir tada tikimybė, kad viskas susitvarkys, gerokai išauga“, – tvirtino psichologas.

Net pats ramiausias žmogus dėl tam tikrų aplinkybių gali imtis radikalių veiksmų

A. Kaluginas tvirtino, kad radikalų elgesį gali lemti daugybė priežasčių.

„Gali privesti pasikartojantys dalykai, galbūt jau anksčiau buvę daugybę kartų tokie poelgiai. Ir tada tas žmogus išsako, ką jaučia, o antroji pusė kaip nuo žąsies vanduo – nereaguoja.

Tada žmogus palaipsniui, per metus, per dvejus, per penkis supranta, kad partneris ar partnerė jo nesupranta, kalbėti bergždžia, antroji pusė nesikeičia. Štai tada, sutapus aplinkybėms, kurios gali būti, pavyzdžiui, nuovargis, kažkokia liga, kažkoks įvykęs dar vienas labai skaudus įvykis išvakarėse, visa tai sukrenta į vieną vietą.

Tada žmogui tiesiog neatlaiko psichika ir jis imasi kraštutinių atvejų. Paprastai tariant, žmonės eina prie kraštutinimų dėl kompleksiškai susikaupusių aplinkybių. Ir to gali neatlaikyti net pats iš pažiūros ramiausias žmogus“, – pabrėžė A. Kaluginas.

Kaip atpažinti, kad žmogus iš pavydo gali imtis kraštutinių priemonių?

Pasiteiravus, kas gali rodyti, kad asmuo iš pavydo gali įvykdyti net žmogžudystę, psichologas sako, jog pats pirmas ženklas gali būti fizinis smurtas.

„Tai reiškia, kad jei žmogus pavydą jau paverčia kumščiais, tai realiai labai gali būti, kad jis gali prieiti ir prie kraštutinių formų. Tai čia jau yra pagrindinis ženklas“, – sakė jis.

Psichologas priduria, kad jei fizinio smurto apraiškų nėra, tada ženklų reikia ieškoti aplinkoje.

Ženklai dažniausiai būna iš aplinkos, vis tiek draugui ar kolegai gali prasitarti, kad jis pavydi arba yra nepatenkintas savo antra puse.

„Vis tiek, jis prasitaria vienokia ar kitokia forma. Ir jeigu iš išorės mes gauname bent menkiausią signalą, kad žmogus kalbantis apie savo antrą pusę jau vos vos sulaiko savo emocijas, jokiu būdu negalima į tai numoti ranka ir sakyti, kad čia nieko tokio. Į tą būtinai reikia kreipti dėmesį“, – akcentavo psichologas.

Kaunodiena.lt skelbia, kad šaulys mylimosios ir aukos tykojo visą naktį ir paleido kulkas

Autorė: Asta Aleksėjūnaitė, dienraštis „Klaipėda“

Kaip skelbia Kauno diena, Artūras Mockus nuo klaipėdiečio kulkų krito ne dėl gaujos reikalų, o dėl meilės istorijos. Jo ir mylimosios šaulys tykojo uostamiestyje, ir pavydo apimtas paleido kulkas.

A. Mockus laikinosios sostinės teisėsaugai buvo gerai žinomas. Gal dėl to sekmadienio popietę būtent Kaune, o ne Klaipėdoje, pasklido gandas, kad nužudytas žinomas kriminalinio pasaulio veikėjas, sietas su „kamuolinių“ gauja.

Tik kitą rytą, kai uostamiestyje pasklido žinia, kad Varpų gatvėje nušautas 1986 m. gimęs vyras, žmonės suprato, kas iš tikrųjų nutiko.

„Tikėtina, kad visą naktį sekęs mylimąją, jis ryte ėmė šaudyti. Tai yra nesuvokiama. Kas turi nutikti žmogaus galvoje, kad imtum šaudyti daugiabučio kieme?“ – Kauno diena cituoja šaulį pažinojusius jo draugus.

Neaišku, ar vyro tikslas buvo paleisti šūvius ne į konkurentą, ar į buvusią mylimąją.

„Tiek giliai neanalizuosiu meilės reikalų. Kol kas viską palikime ikiteisminio tyrimo pareigūnams. Jie aiškinasi, ar už to nesislepia kokie nors kiti motyvai. Bet duomenys kol kas veda į asmeninius santykius“, – kalbėjo uostamiesčio vyriausiojo prokuroro pavaduotojas.

Paklausus, ką šaulys galėjo veikti Mogiliovo gatvėje esančiame daugiabutyje, prokuroras patikino, kad vyro kūnas rastas laiptinėje, kuri su juo susijusi.

„Miestiečiai gali jaustis saugiai. Tai nereiškia, kad bet kas gali papulti į kovinę ugnį. Tai tikrai ne tas atvejis“, – teigė prokuroras.