Vingio parke – ypatingas bėgimas: pagerbs mirusius karius ir rinks paramą jų šeimoms

Vingio parke vyks Lietuvos kariuomenės 10 kilometrų bėgimo čempionatas, kuriame galės dalyvauti varžyboms užsiregistravę dalyviai. Jame šiemet jėgas taip pat išbandys olimpiečiai Brigita Virbalytė-Dimšienė, Marius Žiūkas ir Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė.
Trumpesnes – 1 km ir 4 km – distancijas bus galima įveikti tiek bėgte, tiek einant, tiek riedant.
Viena šio bėgimo pradininkių, birutietė Rasa Buikienė sako, kad renginys skirtas prisiminti ir pagerbti šiais metais mirusius Lietuvos karius.
„In Memoriam“ – tai renginys, turintis gilią sielą. Čia svarbiausia ne tai, kaip greitai įveiksi trasą, o dėl ko joje esi. (...) Tai bendrystės, pagarbos ir atminties renginys, kuris kartu yra ir labai konkreti pagalba – surinktos lėšos skiriamos mirusių karių šeimoms ir artimiesiems. Prie šios iniciatyvos jungiasi ne tik žmonės Lietuvoje, bet ir lietuvių bendruomenės bei Lietuvos draugai kitose šalyse“, – pranešime cituojama R. Buikienė.
„In Memoriam“ bėgimo renginiai šią savaitę taip pat vyksta Estijoje, Belgijoje, Portugalijoje, Didžiojoje Britanijoje bei Airijoje.
Pirmasis „In Memoriam“ bėgimas buvo surengtas 2015 metų rudenį, po tarnybos metu mirusios majoro Vytauto Buroko žūties.
Nuo to laiko renginys tapo prasminga tradicija, kasmet suburiančia šimtus dalyvių, norinčių pagerbti žuvusius karius ir palaikyti jų artimuosius.
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