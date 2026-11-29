Gaudynės prasidėjo pareigūnams matuojant greitį: leidžiamą greitį smarkiai viršijęs VW vairuotojas veikiausiai buvo girtas, veikiausiai todėl nepakluso policijos reikalavimui sustoti.
Netoli sankryžos su Balžio gatve persekiojamas VW atsitrenkė į Policijos departamento Kelių policijos valdybos automobilį BMW ir dar „Nissan“. Kiek pračiuožęs asfaltu VW sustojo – dėl išlūžusio rato nebegalėjo toliau važiuoti.
Bėglys spėjo iššokti iš automobilio ir pabėgo, jo ieško policija. Žmonės per avariją nenukentėjo.
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