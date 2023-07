Vilniuje pradeda veikti 16 naujų daugiafunkcių greičio matuoklių

Iki šiol naujieji matuokliai veikė bandomosios eksploatacijos režimu ir už fiksuotą pažeidimą administracinio nusižengimo protokolai nebuvo rašomi. Vairuotojus apie tai įspėjo šalia įrenginių esantys informaciniai stendai su užrašu „įranga testuojama“.

„Greičio matuokliams pradėjus veikti pilnu pajėgumu informacinių stendų nebeliks. Transporto priemonių vairuotojai turėtų būti budrūs bei nepamiršti būtinybės laikytis Kelių eismo taisyklių ir važiuoti ne didesniu nei maksimaliai leistinu greičiu, nes priešingu atveju, pranešimai jau bus siunčiami policijai ir vairuotojai sulauks minėto administracinio nusižengimo protokolo“, – sako JUDU (SĮ Susisiekimo paslaugos) Infrastruktūros skyriaus vadovas Giedrius Levčenka.

Įrenginiai pasižymi keliais funkcionalumais

Dalis naujų greičio matuoklių gebės matuoti ne tik automobilių greitį, bet ir fiksuoti važiavimą per draudžiamą – raudoną – šviesoforo signalą bei viešajam transportui skirtą eismo juostą, kai neturima tam teisės.

Vienas tokių daugiafunkcių greičio matuoklių įrengtas Ukmergės g. – jo funkcionalume, be greičio matavimo, dar yra ir A juosta važiuojančių transporto priemonių, be teisės tą daryti, fiksavimas. Naujai veikti pradedančių greičio matuoklių iš viso bus 16-lika:

Savanorių pr. ties Vaduvos g.;

Antakalnio g. ties Tverečiaus g.;

Olandų g. ties Filaretų g.;

T. Narbuto g. ties Sėlių g.;

Ukmergės g. ties Paribio g.;

Molėtų pl. ties Skersinės g.;

Nemenčinės pl. ties Svajonių g.;

Ozo g. ties Kernavės g.;

Švitrigailos g. ties Kauno g.;

Gariūnų g. ties Paneriškių g.;

Galvės g. ties J. Tiškevičiaus g.;

Kalvarijų g. ties V. Gerulaičio g.;

S. Batoro g. ties Rudens g.;

Laisvės pr. ties Viršuliškių g.;

Oslo g. ties Laisvės pr.;

Minsko pl. ties Gurių g.

Šie matuokliai papildys jau šiuo metu veikiančius 23 greičio matavimo įrenginius, iš kurių 12 be leistino greičio pažeidimų, fiksuoja ir raudono šviesoforo signalo, o 2 – ir A juostos pažeidimus.

Vilniuje vienas greičio matuoklis per metus vidutiniškai užfiksuoja apie 2800 pažeidimus. Daugiausiai jų užfiksavo esantys Konstitucijos pr. (6850 užfiksuotų pažeidimų per 2022 m.), Vilniaus Vakariniame aplinkkelyje ties Tarande (4054 užfiksuoti pažeidimai per 2022 m.) ir Žirmūnų g. 22 (3258 užfiksuoti pažeidimai per 2022 m.).

Vietos nustatomos pagal 3 kriterijus

Mieste būtinybė įrengti greičio matuoklius nustatoma atsižvelgus į eismo saugumo, avaringumo mažinimo rodiklius, juodąsias dėmes arba kitaip – avaringiausius ruožus bei dažniausiai pasitaikančius Kelių eismo pažeidimų atvejus dėl greičio viršijimo, važiavimo A juosta ar esant draudžiamam šviesoforo signalui. Matuoklių įrengimas taip pat gali būti numatomas ir kompleksinių projektų vystymo metu, kai toje vietoje įrengiama nauja arba rekonstruojama sankryža ir kita kelių infrastruktūra.

JUDU atsakinga už viešojo transporto paslaugų organizavimą, automobilių stovėjimo infrastruktūrą mieste ir darnių keliavimo būdų skatinimą. Viešojo transporto paslaugomis 2022-aisiais kasdien naudojosi daugiau kaip 170 tūkst. keleivių, kurie keliones troleibusu ar autobusu šiemet įvertino 8,32 balais iš 10, o tai – aukščiausias įvertinimas nuo 2019-ųjų. Įmonė taip pat užtikrina sklandų miesto eismo organizavimą ir kartu su Vilniaus miesto savivaldybe diegia inovatyvius sprendimus.