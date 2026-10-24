Vilniuje per gaisrą žuvo moteris

Gausios ugniagesių pajėgos kiek prieš 15-ą valandą atskubėjo į sostinės Jeruzalės rajoną. Specialiosioms tarnyboms pranešta apie gaisrą Mokyklos gatvėje: žmonės pastebėjo iš 12-os aukštų daugiabučio besiveržiančius dūmus.
10-ame aukšte liepsnojo butas. Į jį patekę ugniagesiai išnešė moterį be gyvybės ženklų, ją pradėjo gaivinti gelbėtojai, gaivinimą perėmė ir medikai. Deja, moters išgelbėti nepavyko – konstatuota mirtis.
Dėl ko kilo gaisras, aiškinasi Priešgaisrinės apsaugos tyrėjai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.