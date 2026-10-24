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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje per gaisrą žuvo moteris

2026-10-24 16:19 / šaltinis: TV3 / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 / aut.
2026-10-24 16:19
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vilniuje po vidurdienio kilo gaisras: užsidegė butas 12-os aukštų daugiabutyje. Per gaisrą žuvo moteris.

Per gaisrą Mokyklos gatvėje Jeruzalės rajone Vilniuje žuvo moteris (nuotr. TV3)
GALERIJA (11)

Vilniuje po vidurdienio kilo gaisras: užsidegė butas 12-os aukštų daugiabutyje. Per gaisrą žuvo moteris.

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Gausios ugniagesių pajėgos kiek prieš 15-ą valandą atskubėjo į sostinės Jeruzalės rajoną. Specialiosioms tarnyboms pranešta apie gaisrą Mokyklos gatvėje: žmonės pastebėjo iš 12-os aukštų daugiabučio besiveržiančius dūmus.

10-ame aukšte liepsnojo butas. Į jį patekę ugniagesiai išnešė moterį be gyvybės ženklų, ją pradėjo gaivinti gelbėtojai, gaivinimą perėmė ir medikai. Deja, moters išgelbėti nepavyko – konstatuota mirtis. 

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gaisras Jeruzalės rajone Vilniuje

 

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