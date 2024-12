Vilniuje nukritusio lėktuvo tragedijos atomazga: įvardijo, kada iššifruos juodąsias dėžes

Tvarkydami avarijos vietą jos likvidavimo specialistai pirmiausia išgabeno lėktuvo uodegą ir variklį bei kitas smulkias detales. Tačiau sunkumų kilo dėl didžiulių lėktuvo dalių išgabenimo, mat jų išvežimui trukdė į oro uostą besileidžiantys ir iš jo kylantys lėktuvai.

Be to, policijos pareigūnai sulaikė kelis asmenis, kurie bandė patekti į saugomą avarijos teritoriją.

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.

Kol vis dar aiškinamasi, dėl ko greta Vilniaus oro uosto sudužo krovininis „Boeing“ lėktuvas, iš teritorijos, kurioje įvyko avarija, išgabentos orlaivio nuolaužos. Jos vežamos į specialių angarą ir ten sandėliuojamos. Išvežta lėktuvo uodega ir sudegęs variklis.

REKLAMA

REKLAMA

„Yra didžiulės lėktuvo dalys: kabina, kokpitas, lėktuvo krovinio buvimo vietos dalis. Tos dalys, kurios nebuvo sulaužytos, sugadintos, yra didžiulės lėktuvo dalys, kur reikalinga krano pagalba, jas pervežti į nustatytą paskirties vietą tolimesniam saugojimui“, – komentavo policijos departamento Kriminalistinių tyrimų valdybos viršininkas Saulius Gagas.

REKLAMA

Policijos departamento Kriminalistinių tyrimų valdybos viršininkas Saulius Gagas atskleidžia, kad į vietą, kur iki šiol mėtosi lėktuvo dalys, bando patekti įvairūs „smalsuoliai“.

„Turėjome porą atvejų, kuomet bandė asmenys patekti į teritoriją, buvo sulaikyti, surašyti administracinių teisių pažeidimo protokolai“, – sako Saulius Gagas.

Reikalingas didžiulis angaras

Iš teritorijos gabenamos smulkios „Boeing 737“ nuolaužos, tačiau aviakatastrofos likvidavimo komandai kyla sunkumų dėl didelių orlaivio dalių, jų kol kas išgabenti nėra galimybės.

REKLAMA

REKLAMA

„Ši incidento vieta yra sudėtinga tuo, kad esame arti oro uosto teritorijos, leidžiasi lėktuvai labai dažnai ir pakelti krano strėlę iki tokio aukščio, kad galėtume įkrauti krovinius į transporto priemones, reikia derinti su atsakingomis institucijoms, kad nepakenkti lėktuvams. Taip darbų tempas nevyksta taip sparčiai, kaip norėtume“, – kalbėjo policijos departamento Kriminalistinių tyrimų valdybos viršininkas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Sudužusio lėktuvo nuolaužų saugojimui reikalingas milžiniškas angaras, kuris pagaliau buvo surastas. Lėktuvo nuolaužos bus saugomos tol, kol baigsis incidento tyrimas, o jis gali trukti ne vieną mėnesį.

„Pirmiausia reikia atlaisvinti įvykio vietą, išvežti ir, jeigu bus reikalinga, perdislokuoti, pervežti, tai tuomet bus priimti sprendimai, šiam momentui – saugomos policijos pareigūnų“, – teigė S. Gagas.

REKLAMA

Pagal aviakatastrofų tyrimo praktiką visos lėktuvo dalys turi būti saugomos vienoje vietoje, mat reikalui esant, iš jų bandoma atkurti patį lėktuvą.

„Tarkim, kai įvyko Ukrainoje, kai lėktuvas buvo numuštas „Buk“ raketa, tuomet reikėjo atkurti, kad pamatytų, ar iš išorės buvo tam tikras poveikis, kaip buvo pasiskirsčiusios raketos detalės, kurios pataikė į orlaivį“, – pasakojo Transporto avarijų ir incidentų skyriaus vadovas Laurynas Naujokaitis.

REKLAMA

Šifruoja juodąsias dėžes

Nors, dėl ko įvyko orlaivio avarija, oficialių išvadų vis dar nėra, tačiau tyrėjų žinia, kad jie neplanuoja iš pabirusių dalių atkurti lėktuvo korpuso reiškia, kad terorizmo ir sabotažo versija yra atmetama.

„Šiuo metu nematome poreikio. Tai yra pakankamai brangus ir laikui imlus procesas ir ne visose avarijose jį reikia atlikti“, – sako L. Naujokaitis.

Sudužusio „Boeing“ lėktuvo juodosios dėžės jau yra šifravimo laboratorijoje. O visuomenę tikrosios avarijos priežastys gali pasiekti daug greičiau, nei planuota iki šiol.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Tai šiuo metu jie dirba, neturiu kol kas žinių, kad jie būtų iššifravę. Laukiame artimiausiu metu. Paprastai šifravimas trunka pakankamai trumpą laiko tarpą, priklausomai nuo sudėtingumo ir pažeidimo juodųjų dėžių“, – kalba Naujokaitis.

Kol kas pakankamai sklandžiai vyksta ir per aviakatastrofą namų netekusių žmonių gelbėjimo procedūra, o labiausiai stebina ir džiugina Lietuvos gyventojų parama.

REKLAMA

„Esame labai dėkingi žmonėms, esame surinkę daugiau kaip 35 tūkst. ir pasinaudodama proga noriu padėkoti visiems žmonėms, kurie prisideda ir aukoja, nes mes gauname labai daug padėkų iš nukentėjusių žmonių“, – sako Raudonojo kryžiaus atstovė Milda Vibrantytė.

Pirks būtiniausius daiktus

Už šias lėšas bus perkami patys būtiniausi ir reikalingiausi daiktai dėl „Boeing“ orlaivio avarijos namų netekusiems vilniečiams.

REKLAMA

„Laukiame, kol žmonės persikraustys į socialinius būstus, ir tada bus matyti, kokia labiausiai reikalinga parama daiktais ir priemonėmis, o likusius pinigus pervesime tiesiai į žmonių banko sąskaitas“, – teigia Milda Vibrantytė.

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad internete atsiranda asmenų, kurie kviečia per fizinius asmenis aukoti nukentėjusiems per aviakatastrofą. Skirti paramą reikia tik gerai įsitikinus, kad aukojate tikrai patikimiems asmenims, o jei nesate tikri, tai patariama aukoti per gerai žinomas nevyriausybines organizacija.

Daugiau apie tai sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.