Vilniuje Nerimi jau plaukioja miesto laivas-autobusas: kaina žmogui – 3 arba 4 eurai

Tiesa, dirbti turėtumėte nuo pietų, mat keleivius laivas plukdys tik popiet, o vos trijų kilometrų kelionė tarp dviejų galutinių stotelių užtruks valandą. Tai yra dvigubai ilgiau nei einant šį kelią pėsčiomis. Tad Vilnius dabar gali tapti pasaulio sostine, turinčia patį lėčiausią viešąjį transportą pasaulyje.

Iki šiol po Vilnių vilniečiai ir miesto svečiai plaukiodavo štai tokiais įvairiais turistiniais ir pramoginiais laiveliais. Pasirinkimas platus – nuo privačių švenčių ant vandens iki trumpų pažintinių kelionių.

REKLAMA

REKLAMA

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

„Įmonės, konferencijos, šeimos, gimtadieniai, mergvakariai, bernvakariai, krikštynos ir taip toliau. Kas ką sugalvoja – visom progom“, – komentavo „Barza.lt“ kapitonas Remigijus Kinas

REKLAMA

Valandos pasiplaukiojimas Nerimi grupei žmonių, priklausomai nuo laivo dydžio ir patogumo, kainuoja nuo 75 iki 500 eurų.

„Valandomis mes paprastai skaičiuojame, maršrutą galima pasirinkti – ar link Vingio parko, ar link centro“, – teigė R. Kinas.

Palygino kelionių naujais laiveliais kainas su įprastais

Na, o Vilniaus viešojo transporto laivelių suplanuotas maršrutas – 8 stotelės ir gerokai pigiau.

REKLAMA

REKLAMA

Jie plauks nuo Mindaugo tilto iki Jasinskio gatvėje esančio „Verslo trikampio“ ir atgal. Į vieną pusę atstumas 3,5 kilometro.

90 minučių bilieto kaina žmogui – 3 arba 4 eurai, priklausomai nuo to, ar bilietas elektroninis, ar perkamas laive. Kelionė į vieną pusę užtrunka maždaug 50 minučių.

O štai privatus laivas „Ryga“, kas valandą plukdantis keleivius kiekvieną dieną, savo maršrutą apiplaukia per valandą, nestoja stotelėse, o ir maršrutas vaizdingesnis ir daug ilgesnis. Plaukiamas atstumas – 6 kilometrai. Tokio plaukimo kaina žmogui – 12 eurų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Kai valstybė sukuria tam tikrą konkurenciją, ji negalės būti sąžininga todėl, kad visada galės leisti paslaugą pigiau, nes gali sau leisti minusuoti ir dirbti nepelningai“, – aiškino Vilniaus tarybos opozicijos narys Povilas Pinelis.

Visgi savivaldybė tokius laivelius pristato ne kaip pramoginį pasiplaukiojimą, o kaip viešąjį transportą, kuriuo vilniečiai galės pakeisti automobilius ir įprastus autobusus.

REKLAMA

„Keliauti viešuoju transportu, tarkime, iš darbo į namus ir atvirkščiai, vasaromis tikrai bus patogu. Ir nuvykti laivu poilsiaujantiems mūsų paplūdimuose taip pat“, – tikino Vilniaus meras Valdas Benkunskas.

Nauja Vilniaus transporto priemonė – tik neskubantiems

Ir antro tokio viešojo transporto nėra visame pasaulyje, mat už pinigus iš taško A į tašką B jis keleivį nuveža dvigubai lėčiau nei einant pėsčiomis. Tad į darbą viešojo transporto laivu galės plaukti tik tie, kurie tikrai neskuba.

REKLAMA

Nuo Mindaugo tilto iki „Verslo trikampio“ automobiliu kelionė trunka 8 minutes. Pėsčiomis nueiti užtrunka pusvalandį. O laivelis tokį atstumą nuplaukia per valandą. Užtat vaizdais pasigrožėti galima. Be to, laivai tinkami bus tik tiems, kurie dirba ne nuo ryto, o popiet.

„Keliausime tvarkaraščiais nuo 14 valandos iki 20 valandos. Iš tikrųjų, dar siekiam išbandyti laivą, įvairius manevrus, tai rytinis laikas bus skirtas mūsų įgulai, kapitonams“, – sakė „JUDU“ vadovė Loreta Levulytė-Staškevičienė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Įgula išbandė įvairius manevrus – vyko laivo pratybos. Kapitonai su įgula atliko gelbėjimo operacijų imitacijas – žmogus už borto, gaisras laive ir evakuacija. Naudojo ir specialias imitacijos priemones – manekeną skenduolį, dūmų mašiną.

Nuo senovės visame pasaulyje paplitusi tradicija laivus krikštyti šampanu. Pavyzdžiui, karalienė Elžbieta II į pirmąją kelionę išlydėjo Didžiosios Britanijos jachtą 1953 metais.

REKLAMA

Visgi ne kiekvienas krikštas baigiasi sėkmingai, pavyzdžiui, vokiečių politiko Roberto Habeko.

Vilniaus savivaldybė tradiciją laužo ir šampano atsisako.

„Gal pavyzdžiai užsieny, kad ten šampano tas butelis nebūtinai dūžta. Čia aliuminio korpusas. Tvarumas irgi labai svarbu“, – tvirtino V. Benkunskas.

REKLAMA

Tačiau laivo į plaukiojimą Vilniuje valdža neleidžia be Dievo palaimos – krikšto ceremoniją atliko kunigas. Laivą „Rytas“ jis palaimino malda ir šventintu vandeniu. Laivas gavo ir krikštamotę – ja tapo penkiakovininkė Ieva Serapinaitė.

„Nugalėti bet kokias audras, neužklimpti jokiose seklumose ir laimingai pasiekti tikslą“, – sakė kunigas Mykolas Sotničenka.

Laivas „Rytas“ Nerimi kursuos nuo rytojaus, kai sostinė švęs 702-ąjį gimtadienį. Laive – 32 sėdimos vietos, iš jų 28 viduje ir 4 denyje. Savivaldybė žada šią vasarą į upę paleisti dar 3 tokius laivus.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: