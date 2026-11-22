Naujųjų konteinerių tūris sieks 2,5 kubinio metro. Atnaujinamose aikštelėse konteinerių skaičius mažės, tačiau bendra jų talpa nekis, o kai kuriose – padidės. Tikimasi, kad tai padės sumažinti konteinerių perpildymo ir atliekų pasklidimo aplink aikšteles tikimybę.
Laukia pokyčiai
„Gyventojui svarbu, kad atliekas būtų paprasta išmesti, konteineryje joms pakaktų vietos, o aikštelė būtų tvarkinga. Todėl keisdami konteinerius vertiname ir jų talpą, ir naudojimo patogumą. Lengvesni dangčiai bei daugiau vietos atliekoms – pokyčiai, kuriuos žmonės galės pajusti kasdien“, – pranešime cituojamas VASA Atliekų tvarkymo kontrolės skyriaus vadovas Dominykas Arnašius.
Pasak VASA, pilotinis projektas leis įvertinti, ar gyventojams patogu naudotis naujaisiais konteineriais, ar pakanka talpos ir ar sklandžiai vyksta jų aptarnavimas. Atsižvelgiant į rezultatus ir poreikį bus sprendžiama dėl tolesnio konteinerių atnaujinimo.
Įsigaliojus naujoms sutartims, atliekas ir toliau surinks tie patys vežėjai. Mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafikai ir kitos aptarnavimo sąlygos gyventojams nesikeis.
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