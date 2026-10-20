Vilniuje cerkvėje mirė darbininkas: policija atskleidė daugiau detalių

Apie šios nelaimės aplinkybes antradienį pranešė Policijos departamentas.
Kaip skelbta, pirmadienį, apie 11.15 val., Vilniuje, J. Basanavičiaus gatvėje, restauruojant Vilniaus Šv. Konstantino ir Michailo cerkvę, nukrito ir mirtinai susižalojo darbininkas (gim. 1988 m.).
Atvykusi greitoji medicinos pagalba konstatavo žmogaus mirtį.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo.
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