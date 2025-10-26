Vilniuje bus įrengta atminimo lenta Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu rašiusiai Ivanauskaitei-Lastauskienei

Vilniuje bus įrengta atminimo lenta rašytojai Marijai Ivanauskaitei-Lastauskienei, kartu su seserimi Sofija Ivanauskaite-Pšibiliauskiene kūrusioms Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu.
Vilniaus miesto taryba bendru sutarimu trečiadienį pritarė siūlymui įrengti atminimo lentą. Ji kabės ant Pylimo g. 5 esančio pastato, kuriame seserys gyveno 1910–1916 m. laikotarpiu.
Vilniuje, ant pastato Latvių g. 18, jau seniau įrengta atminimo lenta ir S. Ivanauskaitei-Pšibiliauskienei. Tiesa, kadangi joje užrašas yra ir rusų kalba, sostinės savivaldybės sprendimu lentelę ketinama pakeisti – bus įrengta naujo dizaino atminimo lenta.
M. Ivanauskaitė-Lastauskienė gimė 1872 m. Šiauliuose, mirė – 1957 m. Jos sesuo S. Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė gimė 1867 m. Paragiuose ir mirė 1926 m.
Seserų, rašiusių Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu, kūryboje daugiausia vaizduojamas XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Lietuvos kaimo gyvenimas, socialinė nelygybė ir žmonių likimai. Rašytojos aprašė valstiečių buitį, jų vargus, santykius su dvarininkais bei siekį išsivaduoti iš skurdo bei priklausomybės.
Rašytojų kūryboje didelis vaidmuo tenka moters padėčiai tuometinėje visuomenėje – jos dažnai vaizduojamos kaip stiprios, darbščios, bet gyvenimo aplinkybių prispaustos moterys, ieškančios savarankiškumo ir orumo.
