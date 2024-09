Vilniuje atidaromi du nauji valstybės duomenų centrai

Pirmasis duomenų centras pastatytas prie Vilniaus televizijos bokšto, antrasis – sostinės pakraštyje. Vienas nuo kito jie nutolę per 20 kilometrų.

Anot Susisiekimo ministerijos, modernūs duomenų centrai Lietuvai atveria naujas galimybes saugiai ir efektyviai laikyti valstybės informacinius išteklius.

Numatoma, kad į šiuos duomenų centrus, kurių bendra talpa siekia 248 serverių spintas, bus perkelti ir valdomi kelių šimtų valstybės institucijų ir organizacijų duomenys.

Ministerija skaičiuoja, kad valstybinės institucijos kasmet virš 40 mln. eurų išleidžia neefektyviai, decentralizuotai IT infrastruktūrai prižiūrėti. Be to, naujieji duomenų centrai per metus leis sutaupyti iki 33 mln. kilovatvalandžių (kWh) energijos.

Duomenų centrų statyba buvo pradėta pernai vasarį, jas atliko statybos bendrovė „Agentus“ bei Norvegijos kapitalo duomenų centrų projektavimo ir įrengimo bendrovė „KV Baltic“.