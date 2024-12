Vilniuje atidaromas atnaujintas Tauro kalnas

Atidaromas atnaujintas Tauro kalnas (8 nuotr.) Atidaromas atnaujintas Tauro kalnas (nuotr. Sauliaus Žiūros) Atidaromas atnaujintas Tauro kalnas (nuotr. Sauliaus Žiūros) Atidaromas atnaujintas Tauro kalnas (nuotr. Sauliaus Žiūros) +4 Tauro kalno pakeitimų schema (nuotr. Sauliaus Žiūros) Takai negalią turintiems žmonėms (nuotr. Sauliaus Žiūros) Atidaromas atnaujintas Tauro kalnas (nuotr. Sauliaus Žiūros) Atidaromas atnaujintas Tauro kalnas (nuotr. Sauliaus Žiūros) Atidaromas atnaujintas Tauro kalnas (nuotr. Sauliaus Žiūros)

Savivaldybės teigimu, anksčiau Tauro kalno teritorijoje nebuvo išvystytos rekreacinės infrastruktūros, ji veikiau atliko tranzitinę funkciją.

„Tauro kalnas anksčiau nepelnytai neišnaudojo savo potencialo, tačiau dabar jis atgimsta kaip gyvybingas traukos centras. Unikali parko vieta leis ne tik mėgautis gamta, įspūdingais Vilniaus vaizdais, bet ir dalyvauti kultūros renginiuose amfiteatre. Be to, įgyvendinus šį projektą atkurti istoriniai vizualiniai ryšiai su Lukiškių aikšte ir Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčia, vėliau juos papildys ant Tauro kalno statomos Nacionalinės koncertų salės terasos“, – teigė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.

Parką nutarta atnaujinti prieš pradedant ant Tauro kalno viršaus atsirasiančios Nacionalinės koncertų salės statybą – statybos jau prasidėjo.

„Tauro kalno tvarkymo darbai iš kitų išsiskyrė kraštovaizdžio darbų svarba ir skirtingų lūkesčių suderinimu. Būtent bendravimas ir bendradarbiavimas padėjo užtikrinti, kad ši unikali 4,8 ha ploto erdvė per dvejus metus iš esmės pakeitė identitetą. Iš pereinamos teritorijos ji tapo turiningos veiklos vieta aplinkinei bendruomenei, iš toliau atvykstantiems vilniečiams ir miesto svečiams“, – sako projektą prižiūrėjusios Vilniaus vystymo kompanijos vadovė Laura Joffė.

Vykdant atnaujinimo darbus, Tauro kalno parke įrengtos dvi vaikų žaidimų aikštelės sukurtos derinant modernų ir natūralų dizainą, atliepiant parko reljefą. Be to, viršutinėje kalno terasoje įrengta lauko treniruoklių aikštelė, parke įrengta daugiau erdvių, kurias galima pasiekti takais be laiptų nuo Pamėnkalnio, Tauro, V. Kudirkos ir V. Mykolaičio-Putino gatvių.

Įgyvendinant atnaujinimo darbus taip pat buvo įrengtos dvi automobilių stovėjimo aikštelės, kuriose gali stovėti 74 automobiliai, pakeista stovėjimo vietų išdėstymo schema, įvažiavimas ir išvažiavimas padaryti vienpusiai.

Tauro kalno atnaujinimo darbai, kurie kainavo 5,7 mln. eur su PVM, buvo pradėti 2022 m. rugsėjį ir užbaigti pusmečiu anksčiau nei planuota – 2024 m. gruodį. Projektą parengė UAB „ID Vilnius“, o darbus atliko UAB „Eikos statyba“.