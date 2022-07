Vilniaus rajone – nauji šviestuvai laukuose: gyventojai neatsistebi, o savivaldybė aiškina apie pavojingus žvėris

Minėtas naujai apšviestas kelio ruožas driekiasi Vilniaus rajono Rukainių seniūnijoje, Kenos kaime. Čia apsilankantys žmonės stebisi, kodėl neasfaltuotas kelias, kurį supa tušti žemės sklypai, yra apšviestas, turint mintyje, kad ne visos gyvenvietės sulaukia apšvietimo. Savivaldybė teisinasi, kad apšvietimas prie šio kelio įrengtas ne be priežasties – esą to prašė patys vietovės gyventojai, be to, aplink slampinėjo pavojingi laukiniai žvėrys.

Gyventojai pranešė apie „infrastruktūros stebuklą“

Naujai pastatytais žibintais greta laukų stebėjosi ne vienas, o tarp jų – ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys, socialdemokratas Robertas Duchnevič. „Facebook“ paskyroje vyras pasidalijo įrašu, kaip važiuoja keliu, greta kurio įrengti nauji žibintai. Teritoriją jis pradėjo filmuoti nuo akligatvio, nes, jo žodžiais tariant, apšviesta gatvė „niekur neveda“.

Iš vaizdo įrašo matyti, kad aplinkui driekiasi tušti žemės sklypai ir tik vėliau pasirodo keletas gyvenamųjų namų, o paties kelio danga – žvyras. Kelią supantys žemės sklypai turi vienodą paskirtį – jie naudotini žemės ūkiui, teigė R. Duchnevič.

Vyras pasakojo, kad šalia kelio pastatyti šviestuvai naudingi nedidelei daliai žmonių, nes aplinkui – daugiausia laukai, o namus galima suskaičiuoti vos ne ant rankų pirštų. Pasak vietos politiko, greta apšviesto 2,5 kilometrų ilgio ruožo yra maždaug 16 namų, o aplinkui esantys žemės sklypai – nesuformuoti.

„Netoliese gyvenantys žmonės patys pranešė apie šitą infrastruktūros stebuklą. <...> Kenos kaimas Rukainių seniūnijoje yra jau gana senas. Yra centrinė gatvė, po to pereina į kitą gatvę ir eina į tuos laukus. <...> Mes galime paskaičiuoti, kiek adresų yra: iki kitos tankiau apgyvendintos vietovės gal kokie 6. Toliau dar apie 10 namų. Bendrai per visą kaimą – mažiau nei 20 namų“, – skaičiavo jis.

Šviestuvai – būtini judriose gatvėse, bet įrengė nuošaliame kelyje

Kelio apšvietimo projektas R. Duchnevič kėlė nuostabą dėl kelių dalykų. Pašnekovo nuomone, pirmiausia apšvietimą reikėtų įrengti tankiai apgyvendintose Vilniaus rajono vietose, o Kenos kaime būtų naudingiau iš pradžių sutvarkyti kelią ir vėliau rūpintis apšvietimu.

„Man tiesiog nuostaba, kad mes pradedame net nepadėję per kaimo centrą asfalto, o ten, kur yra laukuose žvyrkelis, netvarkingai jį prižiūrėdami, pastatome apšvietimą. Kam? Kad apšviestume daigiausiai traktorius, kurie laukus tuos apdirba? <...> Neprotingai padaryta infrastruktūra ir man labiau panašu į lėšų įsisavinimą nei į kažkokį naudingą darbą. Yra aibė žmonių, kurie rašo prašymus dėl apšvietimo, bet taip jo ir nesulaukia“, – apgailestavo pašnekovas.

Jis minėjo, kad apšvietimas daugelyje Vilniaus rajono gyvenviečių yra tiesiog būtinas, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų kelyje. Dėl to jis stebėjosi, kad šviestuvai pastatyti nuošaliame kelyje, o ne ties judriomis gatvėmis.

„Vilniaus rajone yra aibė tankiai apgyvendintų teritorijų, <...> kuriose yra kitų klausimų: ne tik apšvietimo, bet ir saugumo, eismo intensyvumo ir panašiai. Tamsiu paros metu ten, kur yra daug automobilių, kur žmonės daug vaikšto, yra bendra grėsmė sveikatai, saugumui ir įvairūs įvykiai gali nutikti. Šiuo atveju, čia, laukuose, puikiai suprantame, kad tokių dalykų tikrai nebus. Mano nuomone, ne nuo to galo čia yra pradėta“, – svarstė R. Duchnevič.

Pasitaiko, kad gyventojai sutemus negali naudotis viešuoju transportu, nes paprasčiausiai tamsoje neįžiūri, kur yra autobuso stotelė.

„Buvo tokių atvejų, kai tiesiog vieną žibintą prašė prie stotelės pakabinti, kad žmonės matytų, kur autobusas atvažiuoja sustoti“, – pasakojo R. Duchnevič.

Gyventojų skundai liejasi, bet ar juos išgirsta?

Rajono tarybos narys sakė girdintis ne vieną gyventojų skundą dėl nepakankamo gatvių apšvietimo. Jo teigimu, garsiausiai įrengti žibintus prašo Avižienių gyventojai.

„Avižienių seniūnija yra šiaip viena iš sparčiausiai augančių. <...> Yra labai daug vidinių gatvių, kurias tvarko, prižiūri savivaldybė ir kurios iki galo dar nėra apšviestos. Žmonės rašo ne vieną prašymą. Kai kur seniūnijos iniciatyvą parodė ir apšvietimus įrengė, bet yra daug vietų, kur kyla ginčai ir žmonės apšvietimo nesulaukia“, – vardijo pašnekovas.

R. Duchnevič manymu, apie šį apšvietimo projektą savivaldybės tarybos nariams ir gyventojams nebuvo suteikta pakankamai informacijos. Vietos politikas neslėpė, kad ir pats galėjo balsuoti už šitą projektą, bet, jo nuomone, savivaldybės administracija ne iki galo aiškiai pateikė pasiūlymą ir galimai taip suklaidino politikus.

„Valdančioji dauguma kartais užslepia tuos projektus. Mes puikiai žinome legendinę <...> buvusio premjero Sauliaus Skvernelio kelio istoriją. Ten irgi, kadangi informacija buvo slepiama tam tikrą laiką, po to eskalavosi“, – teigė pašnekovas.

Paklaustas, ką planuoja daryti toliau, kad išspręstų apšvietimo trūkumo problemą, Vilniaus rajono politikas atsakė, kad pirmiausia kalbėsis su savivaldybės administracijos vadovais.

„Norime administracijos direktorę pakviesti į mūsų, socialdemokratų, frakciją susitikimui. Truputį pakalbėti, paaiškinti, kodėl tokie projektai yra nešami, kai poreikis kitur milžiniškas ir kodėl ne nuo to galo pradedame gyvenvietes tvarkyti“, – nurodė R. Duchnevič.

Apšviesti kelią kainavo apie 40 tūkst. eurų

Tuo metu Vilniaus rajono savivaldybė tvirtina, kad apšvietimas Rūkainių seniūnijoje įrengiamas atsižvelgiant į nuolat gyvenančių gyventojų skaičių bei lankytinas viešąsias vietas.

Tiesa, apšviesti šį kelio ruožą paskatino viena neįprasta aplinkybė – toje vietoje ne kartą pastebėti laukiniai plėšrūnai.

„Rukainių seniūnijoje Kenos kaime gyvena daugiau nei 60 asmenų, tai ir vyresnio amžiaus žmonės ir jaunos šeimos su vaikais. Dar 2019 metais, atsižvelgus į gyventojų prašymus bei į faktą, kad šioje vietovėje ne kartą buvo pastebėta vilkų gauja, seniūnaičių sueigoje buvo nuspręsta apšviesti šią kelio atkarpą. Apšviesta tik ta gatvės atkarpa, kur yra gyvenamieji namai ir kur nuolat gyvenama“, – komentavo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atstovė Ilona Leganovič.

Apšvietimo Kenos kaime projekto viešieji pirkimai buvo atlikti 2019 m. Bendrai projekto vertė siekia apie 40 tūkst. eurų.

„Kelio atkarpos apšvietimo įrengimas kainavo 39 339 eurus. Šiuo metu šioje gyvenvietėje gatvių apšvietimo tęsimas neplanuojamas“, – papildė I. Leganovič.

Portalas tv3.lt domėjosi, kaip savivaldybė ketina spręsti Vilniaus rajono gyventojų bėdą – apšvietimo tankiai gyvenamose teritorijose trūkumą.

„Vilniaus rajono savivaldybė vykdo gatvių apšvietimo modernizavimo projektą Buivydžių, Juodšilių, Dūkštų, Kalvelių, Marijampolio, Medininkų, Nemenčinės, Mickūnų, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių ir Šatrininkų seniūnijose. Projekto vertė apie 4 mln. Eur. Projekto pabaiga – 2023 metais. Bus įrengtas modernus LED apšvietimas, užtikrinantis tinkamą gatvių apšvietimą pagal galiojančias normas, tuo pačiu sutaupant lėšas dėl mažesnių elektros sąnaudų“, – informavo I. Leganovič.