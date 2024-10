Vilniaus rajone įkliuvo Latvijoje suklastotą vairuotojo pažymėjimą pirkęs vyras: kainavo 800 eurų

Pirmadienį pareigūnai patikrinti sustabdė automobilį „Audi“, kurį vairavo 65 metų vyras.

Dokumentų patikros metu jis pateikė latvišką vairuotojo pažymėjimą. Patikrinus per duomenų bazę, paaiškėjo, kad iš šio vyro yra atimta teisė vairuoti, o pažeidimą per metus jis padarė pakartotinai.

Vairuotojo pažymėjimas taip pat sukėlė įtarimų, kadangi tą pačią dieną, šių metų vasario 7-ąją, yra neva įgytos AM, A1, A2, A, B1, B, C1 ir C kategorijos. Pasiteiravus, ar nebuvo sunku išlaikyti egzaminus per vieną dieną, vyras pasimetė, bet patikino, kad nebuvo sunku. Į pareigūnų klausimą, ar supranta ir ar geba kalbėti latviškai, vairuotojas atsakė, kad susikalba rusiškai.

Abejonių kėlė ir tai, kad vairuotojas vis keitė savo parodymus. Jis teigė, kad gyveno Latvijoje, tikino, kad retkarčiais tenka ten padirbėti, nors turi nuolatinį darbą Lietuvoje.

Nuspręsta vairuotoją pristatyti į Vilniaus oro uosto pasienio rinktinę dėl vairuotojo pažymėjimo autentiškumo. Pasieniečiai patvirtino policininkų įtarimus – Latvijos Respublikoje neva išduotas vairuotojo pažymėjimas yra suklastotas. Vyrui beliko prisipažinti, kad dokumentą jis pirko Latvijoje už 800 eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu.