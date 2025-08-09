Vilniaus pakraštyje susidūrė automobilis ir motociklas, formuojasi spūstis

Avarija apie 17 val. įvyko ties Abiejų Tautų Respublikos ir Lentvario gatvių sankryža. Čia susidūrė moters vairuojamas „Toyota C-HR“ automobilis ir motociklas.
Medikų pagalbos prireikė motociklininkui, teigiama, kad jis po eismo įvykio buvo sąmoningas, tačiau patyrė šoką. Vyriškį medikai išvežė į ligoninę.
Vilniaus pakraštyje susidūrė automobilis ir motociklas(13 nuotr.)
Vilniaus pakraštyje susidūrė automobilis ir motociklas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus pakraštyje susidūrė automobilis ir motociklas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus pakraštyje susidūrė automobilis ir motociklas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus pakraštyje susidūrė automobilis ir motociklas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus pakraštyje susidūrė automobilis ir motociklas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus pakraštyje susidūrė automobilis ir motociklas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus pakraštyje susidūrė automobilis ir motociklas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus pakraštyje susidūrė automobilis ir motociklas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus pakraštyje susidūrė automobilis ir motociklas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus pakraštyje susidūrė automobilis ir motociklas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus pakraštyje susidūrė automobilis ir motociklas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus pakraštyje susidūrė automobilis ir motociklas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Vilniaus pakraštyje susidūrė automobilis ir motociklas (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Tuo metu automobilio vairuotoja rimtesnių sužalojimų išvengė.
Važiuojant nuo Trakų pusės, formuojasi spūstis.
Avarijos aplinkybės neaiškios. Spėliojama, kad avarija įvyko „Toyota“ vairuotojai atliekant apsisukimo manevrą, o motociklininkas galėjo bandyti aplenkti automobilį.
Kaip įvyko avarija, dar aiškinasi policija.
Šaltinis:
tv3.lt
