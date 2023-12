Vilija Blinkevičiūtė: LSDP frakcija inicijuos parlamentinį tyrimą dėl situacijos energetikoje

Be to, ji energetikos ministrą Dainių Kreivį kaltina nevaldant situacijos ir mano, kad turėjo atsistatydinti jau anksčiau.

„Mes socialdemokratai inicijuojame parlamentinį tyrimą, nes klausimų dėl padėties energetikos sektoriuje iš tikrųjų yra labai daug“, – spaudos konferencijoje po šeštadienį Vilniuje vykusio LSDP tarybos posėdžio žurnalistams sakė V. Blinkevičiūtė.

„Mūsų tikrai gana vieninga nuomonė, kad ministras Dainius Kreivys jau seniai turėjo atsistatydinti, nes seniai nevaldo situacijos arba šalinasi nuo sprendimų energetikos sektoriuje“, – pridūrė ji.

Pasak V. Blinkevičiūtės, bus siūloma, kad parlamentinio tyrimo komisija, kurios steigimo projektas turėtų būti užregistruotas kitą savaitę, atliktų visuotinį šalies energetikos sektoriaus tyrimą – jis apimtų tiek „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) skolą vartotojams, tiek elektros rinkos liberalizaciją.

„Susidaro įspūdis, kad „Ignitis“ ar ESO tarytum būtų valstybė valstybėje. Ši 160 mln. eurų skola, kuri buvo paimta iš žmonių ir dabar sakoma, kad kažkada tai grąžins, iš tikrųjų nieko netenkina“, – teigė V. Blinkevičiūtė.

„Kita vertus, reikia įvertinti ar pasiteisino elektros energetikos tiekėjų rinkos liberalizavimas dėl tų pačių elektros kainų“, – kalbėjo socialdemokratų pirmininkė.

Taip ji kalbėjo po to, kai elektros energetikos sektoriaus auditą atlikusi Valstybės kontrolė spalį konstatavo, kad visi vartotojai bendrovei ESO 2018–2021 metais permokėjo 160 mln. eurų, arba vidutiniškai 88,8 euro.

Savo ruožtu Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skaičiuoja, kad vien buitiniai vartotojai vidutiniškai per šį laiką permokėjo vidutiniškai po 30 eurų.

Jos teigimu, atsakomybę dėl susidariusios situacijos turėtų prisiimti ir elektros rinkos reguliuotojas –VERT.

„VERT lygiai taip pat turėtų prisiimti didesnę atsakomybę, vykdyti didesnę priežiūrą kiekvienų konkrečiu atveju dėl energetikos įmonių priimamų sprendimų“, – teigė V. Blinkevičiūtė.

Iki šiol permoką planuota grąžinti per 15 metų, tačiau dabar svarstoma, kad ji buitinius vartotojus turėtų pasiekti per pustrečių, o įmones – per pusaštuntų metų.

„Iš to turėtų plaukti politinė atsakomybė ir tai yra parlamentinės kontrolės klausimas“, – šeštadienį partijos tarybos posėdyje sakė socdemų lyderė.

„Todėl kreipiuosi į Seimo Socialdemokratų frakciją ir raginu inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl padėties energetikos sektoriuje. Privalome išsiaiškinti, kas iš tikrųjų dedasi energetikos sektoriuje. To laukia ir Lietuvos žmonės“, – pridūrė ji.

LSPD frakcijos Seime narys, buvęs šios partijos vadovas Gintautas Paluckas per tarybos posėdį pareiškė, kad vieną kartą permokėję 160 mln. eurų vartotojai už juos sumokės dar kartą.

„Kalbant apie ESO ir 160 mln. eurų, duok Dieve, kad jie būtų pavogti, tada galėtumei ieškoti, susigrąžinti, kaltus surasti. Problema yra gilesnė, tai yra sąmoningas veikimas, kaip tuos pinigus iš energetikos įmonių ištraukti, išmelžti ir panaudoti bendrosioms reikmėms“, – tvirtino parlamentaras.

„Kai mes šnekame, per kiek laiko mums ESO grąžins tuos 160 mln. eurų, iš tiesų mes patys sau grąžinsime. Jie kitų pinigų neturi. Bet kokius terminus, bet kokias palūkanas, bet kokias paskolintas sumas mes trauksime į tarifą ir iš to tarifo patys sau mokėsime“, – sakė jis.

G. Palucko teigimu, anksčiau sumokėtų pinigų tiesiog nebėra.

„O pinigai yra pravalgyti, jie nuėjo dividendų pavidalu į bendrąsias biudžeto išlaidas, žinoma, pakeliui visi gavo premijas už gerus rezultatus, už dividendus, už puikią įmonės veiklą“, – sakė jis.

Anot V. Blinkevičiūtės, susidariusi situacija rodo, kad „energetikos sektoriuje per pastaruosius trejus metus įsivyravo visiškas chaosas“.

„Valstybės valdoma bendrovė pelnėsi iš žmonių permokų, dėl to didėjo ir įmonės dividendai, ir priemokos prie algų „Ignitis“ vadovams“, – kalbėjo socialdemokratų lyderė.

Pasak jos, dėl susiklosčiusios situacijos energetikos ministras Dainius Kreivys turėjo atsistatydinti.

„Tačiau (Ingridos) Šimonytės Ministrų kabinete niekas nenori prisiimti atsakomybės. Konservatorius Kreivys atsakomybę permeta finansų ministrei, kurios ministerija neva valdo „Ignitis grupės” akcijas, o ši atsakomybę permeta jam atgal“, – sakė politikė.

„Tikras vaikų darželis – niekam neaišku, kas turėtų valdyti energetikos sritį“, – pridūrė ji.