Vienas aukščiausių šalies tiltų bado kauniečių akis: kada bus pataisytas brokas?

Atidarius Trijų mergelių tiltą Kauno miesto savivaldybė išdidžiai skelbė, jog pagrindinis akcentas – tilto danga – po remonto skirtingomis spalvomis žyminti pėsčiųjų ir dviračių takus. Vis dėlto, minėtas pagrindinis akcentas neilgai trukus tapo kauniečių apkalbų objektu.

Jau gruodžio pabaigoje (vos po dviejų savaičių nuo tilto atidarymo) „Kas vyksta Kaune“ sulaukė daugybės miestiečių laiškų su skundais dėl trupančios raudonosios dviračių dangos.

„Sveiki, šiandien eidamas atnaujintu Trijų mergelių pėsčiųjų tiltu pastebėjau jau suplyšusią važiuojamosios dalies dangą. Kas čia per kaunietiška kokybė? Už ką mokat pinigus ir kam?

Kauniečiai tikėjosi, kad ilgai tvarkyto ir prieš šventes atidaryto Trijų mergelių tilto nereikės remontuoti bent iki Naujų metų. Deja, naujoji tilto danga jau parodė savo tikrąjį atsparumą. Tilto lankytojams galima tik palinkėti neišsisukti kojų, kaip ir prieš remontą“, – plūste plūdo kauniečių žinutės.

Praėjus porai mėnesių, kauniečiai vis dar beda pirštu į broką, negali atsistebėti matomu vaizdu ir teiraujasi – kas bus daroma dėl Trijų mergelių tilto dangos?

„Panašu, kad visa danga burbuliuojasi ir skilinėja. Akivaizdžiai matosi, kad jokie lopai čia nepadės, nes ilgainiui visa danga susiburbuliuos ir atsilups. Panašu, kad reikalingas pilnas paviršiaus atnaujinimas. Pašnekėkite, ką apie tokį vaizdą galvoja ne savivaldybės specialistai.

Be to, tas raudonas dviračio tako dažymas taip pat buvo turbūt pats blogiausias sprendimas dviračių tako žymėjimui, visai negalvojant, kad toks dažymas jau metų bėgy pradės trintis ir tada vaizdas bus baisus. Patys pažiūrėkite, kas nutiko su Like bike žymėjimu gatvėse, žaliaisiais dviračių takais. Jų neliko“, – pastebėjimais dalijosi naujienų portalo skaitytojas.

Vyras taip pat atkreipė dėmesį ir į suremontuotas duobėtas gatves, Laisvės alėjos dangą. Anot jo, atliktų darbų kokybė nuvilia ir yra labai prasta.

„Kodėl Kaune taip prastai su keliais? Pradedant neseniai suremontuotomis duobėtomis gatvėmis, baigiant Laisvės alėjos danga, Senamiesčio Vilniaus gatve ir Trijų mergelių tiltu… Toks vaizdas, kad garsiai šnekama, kad kažkas daroma, bet su kokybę labai blogai, viskas lenda jau po kelių mėnesių… Baisu!“ – skundėsi kaunietis.

Dar viena naujienų portalo skaitytoja teigė gražią dieną išėjusi pasivaikščioti į šilą ir negalėjusi atsistebėti – „tiltas atidarytas tik prieš du mėnesius ir jau suaižėjęs, nutrupėjęs“.

„Graži diena. Ėjau pėsčiųjų tiltu į šilą. Metus laiko buvo remontuojamas ir… Negalėjau patikėti savo akimis – nauja danga jau nusilupus. Kas atsakingas už darbų kokybę? Gal galėtumėt paskelbti darbų vykdytojus?“ – rašė moteris.

Kaip jau skelbėme anksčiau, Trijų mergelių tiltą remontavo bendrovė „Kauno tiltai“. Įmonės komunikacijos specialistė Giedrė Lekavičienė naujienų portalui lrytas.lt sausio pabaigoje pranešė, kad atšokusi raudonos tilto dangos dalis jau sutvarkyta.

„Šį defektą lėmė nepalankios oro sąlygos, darančios įtaką naudojamų medžiagų patvarumui. Jei šaltuoju metų sezonu atsiras defektų, įmonė yra įsipareigojusi juos sutvarkyti pavasarį, įsivyravus sausesniems orams“, – sakė G. Lekavičienė.

Kauno savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis vasario 29-ąją naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ teigė, kad rangovas, įvertinęs esamą situaciją, visus defektus tvarkys savo lėšomis, kai tai leis oro sąlygos.

„Medžiagos parinktos projekto autorių ir patvirtintos statinio techninės priežiūros paslaugos tiekėjo. Rangovas įvertins esamą situaciją ir, kai tik leis oro sąlygos, visus defektus tvarkys savo lėšomis. Jeigu prireiks, dalis dangos bus įrengiama naujai“, – sakė A. Pakalniškis.

Anksčiau savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas „Kas vyksta Kaune“ komentavo, jog prieš atidarymą darbų patikra buvo atlikta. Pasak jo, pastebėti smulkūs defektai neturėjo įtakos saugiam žmonių judėjimui, todėl nuspręsta tiltą atidaryti kaip ir planuota – prieš didžiąsias praėjusių metų šventes.