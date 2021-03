Viena Covid-19 komplikacija vaikams gali būti mirtina: įvardijo, kaip atskirti pavojingą būklę

Nedidelė dalis vaikų, persirgusių SARS-CoV-2 virusu, praėjus kelioms savaitėms po susidūrimo su virusu, gali patirti sunkų daugiasiteminio uždegiminio atsako sindromą.

Jis užsienio literatūroje daugiausiai sutinkamas trumpiniais MIS-C (angl. Multisystemic Inflammatory Syndrome in Children) arba PMIS-TS (angl. Paediatric Multisystem Inflammatory Syndrome — Temporally Associated with SARS-CoV-2).

Šioje apžvalgoje daugiasisteminio uždegiminio atsako sindromui įvardinti naudosime trumpinį MIS-C.

Pasaulinės pandemijos pradžioje (2020 metų balandį) vaikų gydytojai Jungtinėje Karalystėje, Italijoje, o vėliau ir kitose valstybėse pastebėjo, kad padaugėjo vaikų, kuriems pasireiškia daugelio organų (akių, odos, vidaus organų) uždegimo simptomai. Į gydymo įstaigas pateko daugiau nei įprasta vaikų su paraudusiomis akimis, neaiškios kilmės bėrimu, jie intensyviai karščiavo ir/ar vėmė, o dalis jų buvo itin sunkios būklės, su išsivysčiusiu šoku. Iš pradžių buvo manyta, kad tai kitų ligų, pavyzdžiui, Kawasaki sindromo ar toksinio šoko sindromo išraiškos.

Tačiau neilgai trukus buvo pastebėta, kad beveik visi sergantys vaikai turėjo teigiamų antikūnų prieš SARS-CoV-2 virusą, nors didžioji dalis infekcijos požymių net neturėjo, t. y. persirgo besimptomiškai. Taip pat buvo pastebėta, kad dažniau serga vyresni vaikai nei tie, kuriems nustatoma Kawasaki liga, o simptomai nėra visiškai tipiški. Buvo nutarta, kad tai naujas, vaikams būdingas sindromas, susijęs su COVID-19.

Iki šiol nėra žinomas tikslus daugiasisteminio uždegiminio atsako sindromo — MIS-C mechanizmas, tačiau manoma, kad tai yra uždelstas imuninis atsakas į koronavirusą, kuris sukelia stiprų uždegimą daugelyje audinių bei organų ir juos pažeidžia.

MIS-C ir Kawasaki ligos skirtumai bei panašumai

MIS-C simptomai persidengia su kitos sunkios uždegiminės ligos (Kawasaki sindromo) požymiais. Ši liga, pavadinta japonų pediatro vardu (Tomisaku Kawasaki), pasireiškia vaikams iki 5 metų amžiaus ir sukelia kraujagyslių pažeidimą (vaskulitą). Dažniausiai stebimi simptomai yra intensyvus karščiavimas, odos bėrimas, akių paraudimas (konjunktyvitas), burnos paraudimas, limfmazgių padidėjimas, delnų ir padų patinimas.

Tačiau retais atvejais liga gali būti itin sunki ir pacientui sukelti širdies kraujagyslių išsiplėtimą (aneurizmas) arba net šoką — būklę, kai dėl žemo kraujo spaudimo organai ir audiniai yra nepakankamai aprūpinami deguonimi. Ši būklė yra pavojinga gyvybei, todėl visada yra gydoma intensyvios terapijos skyriuje, kur prireikus gali būti skiriami širdies darbą stiprinantys ar kiti, paciento gyvybinius parametrus užtikrinantys, vaistai. Paskyrus tinkamą gydymą Kawasaki liga dažniausiai praeina be pasekmių ir komplikacijų, tačiau kartais gali sukelti mirtį.

Atskyrus ir įvardinus naująjį MIS-C sindromą (susietą su COVID-19 liga) buvo priimti ir diagnozei nustatyti reikalingi ligos kriterijai bei sudarytos gydymo gairės, kurios yra panašios į Kawasaki ligos gydymą.

MIS-C diagnostikos kriterijai:

Karščiavimas daugiau nei 38 C ir ilgiau nei 24 val.

Simptomai, apimantys bent dvi organų sistemas

Laboratoriniai sisteminio uždegimo požymiai (leukocitozė su neutrofilija, padidėję ENG, CRB ir prokalcitoninas su/be limfopenijos)

Atmestos infekcijos

Taip pat turėtų būti neseniai (laboratoriškai) patvirtintas SARS-CoV-2 virusas arba nustatytas buvęs aukštos rizikos kontaktas su sergančiuoju, arba teigiami antikūnai prieš SARS-CoV-2 virusą kraujyje.

Esant hipotenzijai (žemam kraujo spaudimui), reikėtų apsvarstyti šoko galimybę, nes daliai MIS-C pacientų gali vystytis šokas dėl didelio kraujagyslių pralaidumo arba pažeistos širdies.

Kokie tyrimai atliekami, įtariant MIS-C?

Įtarus MIS-C, atliekama daug laboratorinių tyrimų. Visi jie yra nespecifiški (atliekami esant ir kitoms uždegiminėms ligoms ar infekcijoms), tačiau rezultatai gali padėti gydytojui nustatyti ligos aktyvumą, įvertinti, kurie organai yra pažeisti.

Bendrajame kraujo tyrime aptinkami labiau virusinėms infekcijoms būdingi pakitimai, tai yra leukocitų skaičiaus padidėjimas su limfocitų skaičiaus sumažėjimu. Taip pat nustatomi padidėję uždegiminiai rodikliai (CRB, prokalcitoninas) dažnai siekia aukštas vertes, kurios įprastai stebimos esant bakteriniam uždegimui. Šalia to stebima sutrikusi krešumo sistema, kurios aktyvumas padidėja, todėl gali būti didelis D-dimerų kiekis. Dėl uždegimo ir streso padidėja antidiuretinio hormono (vazopresino) išskyrimas, todėl dažniausiai stebimas elektrolitų disbalansas — sumažėjęs natrio kieki kraujyje (hiponatremija). Gali būti padidėję kepenų fermentai, o inkstų funkcijos pažeidimą rodo padidėjęs kreatinino bei šlapalo kiekis kraujyje.

Kiti kraujo tyrimai (padidėjęs feritino, LDH, trigliceridų kiekis, sumažėjęs albumino kiekis) taip pat nurodo ligos aktyvumo lygį, organizmo audringą reakciją.

Kadangi MIS-C metu gali būti pažeista širdies ir kraujagyslių sistema bei išsivystyti širdies raumens uždegimas (miokarditas), yra atliekamas troponino tyrimas. Esant padidėjusiai vertei, toliau rekomenduojama atlikti elektrokardiogramą (EKG) ir/ar echokardioskopiją, kuomet ultragarso pagalba vaikų kardiologas gali įvertinti struktūrinius širdies pokyčius.

Kiti instrumentiniai tyrimai yra atliekami atsižvelgiant į simptomus, pavyzdžiui, vyraujant virškinimo sistemos sutrikimams (vėmimas, pilvo skausmas) atliekama pilvo organų echoskopija. Dažnai pilvo skausmas būna toks stiprus, kad gydytojams kyla įtarimas dėl chirurginės pilvo ligos, tokios kaip apendicitas. Esant MIS-C, specifinių pokyčių echoskopu nerandama arba stebimas kepenų ir blužnies padidėjimas bei gali būti matomas nedidelis kiekis laisvo skysčio.

Gydymas

Įtarus ar patvirtinus MIS-C sindromą, gydymas yra pritaikomas individualiai.

Jokio specifinio (prieš ligą nukreipto) gydymo nėra, todėl atsižvelgiant į vaiko būklę skiriamas gydymas pagal vyraujančius simptomus ir pažeistas organų sistemas.

Įvertinus paciento bendrą būklę, nusprendžiama jo gydymo vieta, kuri gali būti namuose, ligoninės terapiniame skyriuje arba intensyvios terapijos skyriuje (reanimacijoje).

Esant šokui ir sunkiai būklei, sergantis vaikas turi būti hospitalizuojamas į vaikų intensyvios terapijos skyrių. Čia visų pirma suteikiamas gyvybę gelbstintis gydymas pagal šoko gydymo gaires, įskaitant deguonį, skysčius į veną, prireikus skiriami ir širdies darbą stiprinantys ar kraujotaką užtikrinantys vaistai.

Jei grėsmės gyvybei nėra, vaikas gali būti gydomas kitame terapiniame vaikų ligų skyriuje.

Kadangi MIS-C turi daug panašumų su Kawasaki liga, gydymas taip pat yra analogiškas. Todėl įvertinus ligos simptomus rekomenduojama vadovautis Kawasaki ligos gydymo gairėmis. Gydymo principas — slopinti suaktyvėjusią imuninę sistemą. Atsižvelgiant į ligos audringumą gali būti skiriamas gydymas intraveniniu imunoglobulinu, gliukokortikoidais bei aspirinu. Jeigu įtariama, kad prisidėjo bakterinė infekcija, gali būti skiriamas gydymas antibiotikais.

Didžiajai daliai vaikų ligos eiga yra palanki, jie pasveiksta be jokių komplikacijų ar liekamųjų reiškinių. Mirtingumas esant MIS-C siekia 1–2 proc. Apie 15 proc. vaikų, kurie pasveiksta, kuriam laikui gali išlikti širdies ir kraujagyslių pakitimų, todėl jie turi būti sekami ir vertinami vaikų kardiologo.

Sisteminės apžvalgos, publikuotos 2021 metų vasario mėnesį pediatrų Europos žurnale (European Journal of Pediatrics), duomenys apie MIS-C apibendrinant simptomus, gydymą bei pasekmes [6]:

Šaltinis: infocovid.lt