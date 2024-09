Vidmantas Janulevičius. Paprastas siūlymas politikams: o gal išvis nebereikia dirbti?

Bet galiu sutikti dėl vieno – ilgesnės, vientisos atostogos leidžia žmogui geriau pailsėti, yra kokybiškesnės. Tai yra daug geriau už laisvadienį, kuris nei leidžia gerai pailsėti, nei dažnu atveju turi kokią nors prasmę ir kurių mes turime daugiau nei dažna šalis Europoje.

Laisvadieniai verslui kainuoja itin brangiai, nes stabdoma gamyba, išbalansuojamas darbo grafikas, o žmonės vis tiek nepailsi. Todėl darbdavių nuomone, jei Seimas mato poreikį didinti atostogų dienų skaičių, tai turim atsisakyti dviejų laisvadienių. Tikrai yra iš ko rinktis.

Kiek Lietuvos ekonomikai kainuoja vienas laisvadienis? Yra skirtingi skaičiavimai, bet nuo 68 iki 130 milijonų eurų. O jei nestabdai gamybos, moki dvigubai. Tad vienareikšmiškai laisvadienių skaičių laikas mažinti, ne kartą ir ne du tą siūlėme, net minčių neturėdami apie ilgesnes atostogas. Nes nepamirškime, kad turėsime didinti išlaidas gynybai, ir tai kiekvienam iš mūsų svarbus sprendimas. Galime atostogauti, bet gynybos biudžetas pats nesusirinks.

Ir kažkodėl mes pamirštame esminį dalyką – konkurenciją. Ir mūsų konkurencingumas šiuo metu ne pats geriausias, dėl daugybės priežasčių: geopolitinės situacijos, energetikos kaštų ir vis dar nepaprastai brangių paskolų. O tuo metu kai kurios Europos šalys jau įteisino ir 6 darbo dienas. Tai kaip konkuruosime? Jei norime būti ne muziejus turistams, o gaminanti, eksportuojanti šalis, turime labai žiūrėti savo konkurencingumo ir visomis išgalėmis saugoti tą ekonominį augimą, kurio pasiekėme tuo metu, kai kaimyninės šalys stagnuoja.

Ir kai dabar lengva ranka žarstomi siūlymai ir apie 4 dienų darbo savaitę, ir apie ilgesnes atostogas, o kartu kalbama apie 3 milijardų papildomą perskirstymą, tai leiskite paklausti: ką skirstysime, jeigu niekas nedirbs?

Ne politikai į biudžetą suneša pinigus, juos suneša verslas per pačius įvairiausius mokesčius: PVM, darbo, pelno, pajamų ir kitus. Jei sąlygos verslui prastės ir Lietuvoje nenorės investuoti ne tik užsienio, bet ir mūsų pačių kapitalas – mes neturėsime pinigų padengti net dabartinėms viešosioms paslaugoms, o jų trūksta. Kalbu apie gydytojus, mokytojus, policiją. Visi vienu balsu tvirtina, kad reikia didesnio finansavimo – o iš ko? Iš to, kad papildomai apmokestins „turtuolius“? Nesiplėsiu apie šią idėją, bet faktas, kad to tikrai nepakaks.

Tai jei norime turėti kokybiškesnį švietimą, geresnę mediciną, veiksmingesnę policiją – ne atostogauti reikia, o dirbti.

Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius