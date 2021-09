Vidaus reikalų ministrė Bilotaitė išvyksta į Lenkiją: aptars neteisėtos migracijos priemones

Vidaus reikalų ministrė susitiks su Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos ministru Mariuszu Kamińskiu, aptars situacijos pasienyje su Baltarusija klausimus ir veiksmų koordinavimą siekiant sustiprinti Europos Sąjungos (ES) išorės sieną, stabdant neteisėtos migracijos srautą ir keičiant ES teisės aktus migracijos politikos srityje.

„Labai džiaugiuosi mūsų su Lenkija bendradarbiavimu. Mus jungia bendra šimtametė istorija, o šiandien turime suremti pečius ir kartu rasti atsaką į Baltarusijos režimo organizuotą hibridinę ataką. Kartu esame stipresni ir galime veiksmingiau siekti savo tikslų. O vienas esminių tikslų šių dienų kontekste – tai migracijos politikos keitimas ES. Būtina inicijuoti ir keisti teisės aktus, kad valstybės narės galėtų apsiginti nuo neteisėtos migracijos“, – teigia vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė.

Lietuva parengė ir visoms ES valstybėms narėms bei Šengeno asocijuotoms šalims išplatino pasiūlymus, siekdama pradėti diskusiją ir suburti palaikančių šalių grupę. Būtina sustiprinti sienos apsaugą, užkirsti kelią neteisėtai migracijai per ES išorės sieną, numatyti fizinį barjerą, kaip vieną iš sienos apsaugos priemonių, kuriai galėtų būti skiriamas ES finansavimas.

Taip pat hibridinės atakos aplinkybėms, kuriose atsidūrė Lietuva, Latvija ir Estija, turėtų būti numatytas išimtinis teisinis reguliavimas, kuris padėtų išvengti piktnaudžiavimų prieglobsčio sistema, mažintų traukos faktorių ir užkirstų kelią antriniam judėjimui. ES teisėje turėtų būti numatyti tam tikri saugikliai, sudarantys galimybes prireikus veikti greitai ir ginti tiek savo nacionalinį, tiek visos ES saugumą. „Baltijos šalys ir Lenkija buvo išgirstos – tai didelis mūsų visų pasiekimas. Kaip savo metiniame pranešime teigė Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen, Baltarusijos veiksmai – tai hibridinė ataka, kuria

siekiama destabilizuoti Europą. Neabejoju, kad mes ir toliau sulauksime visapusiško ES institucijų, agentūrų ir valstybių narių palaikymo“, – teigia vidaus reikalų ministrė.

Vidaus reikalų ministrė apsilankys Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros („Frontex“) būstinėje ir su jos vadovu Fabrice Leggeri aptars pasiūlymus dėl ES teisės pokyčių migracijos politikos srityje, agentūros teikiamos pagalbos klausimus bei tolesnio bendradarbiavimo perspektyvas tiek sienos apsaugos, tiek migrantų grąžinimo srityse.

Lenkija Lietuvai yra atsiuntusi humanitarinės pagalbos siuntų, Lietuvos su Baltarusija pasienyje dirba Lenkijos pareigūnai, taip pat Lenkija suteikė pagalbą per „Frontex“: į Lietuvą atvyko pareigūnai, be to, buvo atsiųstas sraigtasparnis.