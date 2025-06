Veža kaip bulvių maišus – liejasi vilniečių pyktis dėl viešojo transporto

Viena moteris, gyvenantis Pilaitėje, anonimiškai pasiskundė, jog dėl prastų sąlygų Vilniaus viešajame transporte tik prasidėjus vasarai ir karštesniems orams, ypatingai dėl nepakeliamo karščio ir ne visada veikiančio kondicionieriaus Vilniaus viešajame transporte.

„Dirbu miesto centre, tad beveik kasdien važiuoju autobusais iš Pilaitės mikrorajono. Vasarą kelionė – tikra kančia. Ryte dar kaip taip, bet grįžtant po darbo, apie 17–18 valandą, autobuse būna toks karštis, kad atrodo, jog įlipai į stiklinę dėžę, pastatytą po saule.

REKLAMA

REKLAMA

Langai arba visai neatsidaro, arba tik minimaliai, o kondicionierius arba visai neveikia, arba pučia šiltą orą – kelis kartus net patikrinau, ar išvis įjungtas.

REKLAMA

Žmonės būna pavargę, suprakaitavę, vos kvėpuoja, vaikai verkia, senyvi žmonės sėdi išblyškę. Būna, kad vairuotojas atsidaro dureles ilgesniam laikui stotelėje, kad bent kiek pravėdintų – bet tai jau desperacija.

Kalbame apie sostinės viešąjį transportą, XXI amžius, o važiuoji lyg būtų 1995-ieji. Vieną kartą teko net išlipti anksčiau ir palaukti kito autobuso, nes tiesiog fiziškai nebeištvėriau – ėjau likusį kelią pėsčiomis. Kodėl niekas nereaguoja?“, – rašė ji.

REKLAMA

REKLAMA

Veža autobuse kaip bulvių maišus

Studentas Tomas atkreipė dėmesį į kitą kartais pasitaikančią problema, kada viešojo transporto vairuotojai sostinėje itin greitai važiuoja. Jis papasakojo savo patirtį, ką jam teko patirti, bevažiuojant greituoju autobusu.

„Atsisėdau, užsidėjau ausines, viskas atrodo tvarkoje, bet vos pajudėjome, supratau, kad kelionė bus kaip amerikietiški kalneliai. Vairuotojas spaudė gazą, paskui staigiai stabdė – prie kiekvieno šviesoforo visi keleiviai linguodavo į priekį ir atgal.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vienoj stotelėj įlipo mama su vaiku vežimėlyje – vos spėjo įlipti. Žmonės pradėjo murmėti, bet vairuotojas nė nesureagavo. Atrodo, kad jis lenktyniauja, kad veža kaip kokius gyvūnus, o ne žmones. Stabdymas toks staigus, kad viena močiutė, kuri stovėjo, vos nenugriuvo.

Ar mes keleiviai – ar krovinys? Ar bulvės, kurias gali mėtyt nuo posūkio iki posūkio? Nesijauti saugiai, ir jokio kontrolės jausmo. Viena yra vėluoti į paskaitą, bet visai kas kita – rizikuoti sveikata, nes kažkas skuba“, – savo liudijimą pateikė jis.

REKLAMA

JUDU atsakas: gyventojai retai skundžiasi dėl greito viešojo transporto

Arnas Misiūnas, JUDU viešojo transporto organizavimo vadovas komentavo, kad miestiečiai retai skundžiasi dėl per greito viešojo transporto, tačiau kiekvienas toks atvejis yra rimtai vertinamas siekiant užtikrinti keleivių saugumą ir komfortą.

„Atvejų, kai gyventojai išreiškia susirūpinimą dėl per greitai važiuojančių viešojo transporto priemonių, pasitaiko, tačiau tai tikrai nėra dažnas reiškinys.

REKLAMA

Suprantame, kad kiekvieno keleivio saugumas ir komfortas yra labai svarbūs, todėl į kiekvieną pastebėjimą žiūrime rimtai ir stengiamės išsiaiškinti situaciją, kad kelionės būtų ne tik greitos, bet ir saugios bei malonios visiems“, – teigė jis.

Viešajam transportui galioja tos pačios Kelių eismo taisyklės

JUDU viešojo transporto organizavimo vadovas paaiškino, kad, kaip ir visam eismui mieste, viešajam transportui galioja tie patys Kelių eismo taisyklėse nustatyti greičio ribojimai. Miesto teritorijoje tai dažniausiai yra 50 km/h, nebent kelio ženklai nurodo kitaip.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Viešojo transporto vairuotojai yra specialiai apmokyti laikytis ne tik greičio, bet ir saugaus, keleiviams komfortiško vairavimo principų – ypatingai svarbu vengti staigių manevrų ar per didelio greičio posūkiuose, kad keleiviai jaustųsi saugiai ir patogiai.

Vilniuje dauguma viešojo transporto priemonių turi veikiančius kondicionierius, tačiau dėl dažnai atsidarančių durų ir galimų gedimų ne visada pavyksta išlaikyti pastovią vėsą visos kelionės metu.

REKLAMA

„Vilniaus gatvėmis kursuoja 629 (darbo dienomis) viešojo transporto priemonės, iš kurių apie 83 procentus yra su puikiai veikiančiomis oro kondicionavimo sistemomis, užtikrinančiomis komfortą keleiviams net ir karščiausiomis vasaros dienomis.

Visgi net ir veikiant oro kondicionieriui, karštis patenka į transporto vidų per nuolat atsidarančias duris stotelėse, o tai apsunkina pastovios temperatūros palaikymą. Be to, esama atvejų, kai dienos metu kondicionavimo sistema transporto priemonėje sugenda – tokiu atveju gedimai šalinami tik grįžus į parką“, – pateikė atsakymą A. Misiūnas.

REKLAMA

Nors šiltuoju sezonu viešajame transporte siekiama palaikyti 18–25 laipsnių temperatūrą, senesnėse transporto priemonėse dar kyla sunkumų, tačiau iki 2026 m. planuojama visiškai atnaujinti parką, užtikrinant patogesnes ir modernesnes keliones keleiviams.

„Šiltuoju metų laiku (nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d.) oro temperatūrą viešajame transporte turi būti palaikoma nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Nors sostinėje jau kursuoja 91 modernus, 2024 metų gamybos troleibusas su šiuolaikinėmis kondicionavimo sistemomis, kai kuriose senesnėse transporto priemonėse vis dar iškyla iššūkių užtikrinant optimalią salono temperatūrą itin karštomis dienomis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nors iššūkių dar egzistuoja, sprendimai jau įgyvendinami. Planuojama, kad iki 2026 m. pabaigos visas viešojo transporto parkas bus visiškai atnaujintas – tai reiškia ne tik modernias, kondicionavimą turinčias transporto priemones, bet ir kokybiškesnę, patogesnę kasdienę kelionę kiekvienam keleiviui“, – komentavo JUDU atstovas.

Į gatves išriedėjo nauji troleibusai

Anksčiau BNS skelbė, kad „Vilniaus viešajam transportui“ (VVT) perdavus visus 91 naujus „Škoda 32Tr“ troleibusus, savivaldybės valdoma bendrovė balandžio 11 dieną skelbė užbaigusi pirmąjį šių transporto priemonių parko atnaujinimo etapą.

REKLAMA

Kaip pranešime teigė Vilniaus meras Valdas Benkunskas, tai yra svarbus sprendimas mažinant taršą, triukšmą, suteikiant gyventojams patogesnes keliones.

„Tokie sprendimai stiprina miesto infrastruktūrą ir prisideda prie tvaresnės sostinės ateities“, – buvo cituojamas V. Benkunskas. Šio pirkimo, dėl kurio VVT, savivaldybė ir „Škoda“ sutarė 2023-iųjų gegužę, vertė siekia 52,3 mln. eurų.

REKLAMA

Pirmieji „Škoda 32Tr“ troleibusai sostinę pasiekė pernai birželį. Po bandomųjų važiavimų rugpjūtį į maršrutus išriedėjo 20 troleibusų, vėliau jų skaičius nuosekliai didėjo.

Taip pat, Vilnius už 89 mln. eurų ruošiasi pirkti 145 naujus žemagrindžius elektrinius autobusus, kurie į gatves turėtų išriedėti 2026–2027 metais. VVT kovą paskelbė šių autobusų pirkimo konkursą, sutartį tikimasi pasirašyti trečiąjį šių metų ketvirtį.