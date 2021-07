Verslininkai įvertino idėją apriboti nepasiskiepijusių galimybes: yra tokių, kas svarsto kreiptis į teismą

Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė antradienį paskelbė, kad nepasiskiepijusiems asmenims prekybos centrų ir maitinimo įstaigų durys galimai liks uždarytos.

Nors yra tokių verslininkų, kurie sprendimą aktyviau naudoti Galimybių pasą sveikina, vis dėlto ne visi naujienas sutinka džiugiai.

Neatmeta galimybės kreiptis į teismą

Kino teatrų „Forum Cinemas“ vadovas Gintaras Plytnikas sako, kad Galimybių pasą kino teatrai palaikytų, jei jis leistų filmus rodyti nesilaikant jokių ribojimų. Šiuo metu kino teatruose žiūrovams privaloma dėvėti kaukes, sėdėti išlaikant atstumus, o kino treatruose pardavinėti užkandžius yra draudžiama.

„Toks papostringavimas, kad ir iš vienos ministerijos, jau yra kryptis. Kol kas, reikia pasakyti, kad arba ministerijose politiniame lygmenyje gyvena visiški kosmonautai, arba ten sveikas protas yra dingęs. Ar su pasu, ar be paso, norėtume žinoti, kaip mes gyvensime rytoj, kad neištiktų dar viena lapkričio 6-oji“, – tv3.lt sako G. Plytnikas.

Pernai lapkričio 6 d. kino teatrų salės dėl karantino ribojimų buvo uždarytos. Atsidaryti kino teatrams buvo leista nuo šių metų balandžio 19 d., tačiau nuo tos datos atsivėrė ne visi kino teatrai. Dalis jų duris pravėrė kiek vėliau.

„Tada Sveikatos apsaugos ministerijos kosmonautai nusprendė, kad verslas turi gyventi be pajamų ir be teisės į jokias kompensacijas. Dabar jie sprendžia, kaip mums toliau išlikti, kaip gyventi su pasu ar be paso. Norime atsakymų. Išsiuntėme klausimus oficialiai nuo asociacijos, individualių narių su keliais esminiais klausimais. Mainais gavome kažkokį miglotą kosminį atsakymą apie deltas ir apie tvorą pietryčiuose, kurią visi stato“, – komentuoja G. Plytnikas.

Pašnekovas neatmeta galimybės, kad kino teatrai gali kreiptis į teismą: „SAM politikų kosminiai birzgalai, tiesą sakant, liepto kraštą priėjo“.

Dar liepos viduryje kino teatrai paskelbė dieną be kino. Tai buvo akcija, kurios metu buvo siekiama atkreipti dėmesį į valdžios kino teatrams keliamus saugumo reikalavimus. Tačiau norimo atsako į akciją kino teatrai sako nesulaukę.

„Nuo liepos pradžios, kada siuntėme užklausimus tiems, kurie atsakymus turėtų duoti, gavome kažkokių batų vakso lygio atsakymą, ypatingai Sveikatos apsaugos ministerijos. Kuomet racionaliai klausiami trys klausimai, o tas, kuris turėtų racionaliai į tuos klausimus atsakyti, atsiunčia dėžutę batų vakso su visiškai neaiškiais atsakymais, klausimas, kas mums atsakinėja? Kalbame griežtai, nes pasiilgstame sveiko proto“, – sako G. Plytnikas.

Tai, ar kino teatrai nuspręs kreiptis į teismą, priklausys nuo to, kokius atsakymus jiems pateiks Vyriausybės kanceliarija.

„Jeigu atsakymų nesulauksime, visi teisiniai keliai mums prieinami“, – teigia G. Plytnikas.

Jei galimybių pasas bus reikalingas kino teatrams, G. Plytnikas sako, kad kino teatrai jį integruoti galėtų greitai. Tam reikėtų maždaug mėnesio. Tikrinti Galimybių pasą kino teatrams pasak pašnekovo, taip pat nebūtų sunku. Vis dėlto pagrindinis kylantis klausimas – kokias galimybes Galimybių pasas atvertų?

Dabar vasara, pasak pašnekovo, puikiausias metas kino teatrams gyvuoti, tačiau nuotaikos šiemet kitokios nei anksčiau.

„Deja, kuomet jie (kino teatrai – aut. past.) yra diskriminuojami, sąmoningai ar kosmonautų vadinami renginiais, tai ir žiūrovai renkasi kitas pramogas, kitas formas. Mes esame palikti vakuume, tarsi pasižadėję, pasirengę dirbti su pasais ar be pasų, bet kažkodėl kažkokie kosmonautai mus vadina renginiais“, – piktinasi G. Plytnikas.

Galimybių pasas – geriausias iš blogiausių variantų

„Impuls“ ir „Lemon Gym“ sporto klubų vadovas Vidmantas Šiugždinis sako, kad Galimybių paso taikymas sporto klubuose yra vertinamas kaip „geriausia iš blogiausių alternatyvų“. Blogiausias scenarijus – visiškas uždarymas.

Panašiu principu, kaip siūloma Lietuvoje, šiuo metu pasak V. Šiugždinio, yra dirbama Latvijoje. Ten pastebimas drastiškas lankytojų srauto sumažėjimas.

„Turint omenyje, kad jau tyrimai jau dabar rodė labai sudėtingą situaciją dėl žmonių sveikatos (viršsvoris, širdies, kraujagyslių ligos ir panašiai), galvojame, kad po šios pandemijos gali būti kita, bendro sveikatingumo pandemija. Nežinau, ar būtų tinkamas sprendimas taip susiaurinti klientūros ratą. Suprantu, kad reikia skatinti žmones vakcinuotis ir kažkaip užtikrinti saugią aplinką, bet sporto klubuose užsikrėtimų kaip ir nebuvo“, – tv3.lt komentuoja V. Šiugždinis.

Pastebima, kad sporto klubai per pandemiją stipriai nukentėjo, todėl įvedus Galimybių pasą, klientų skaičius vėl labai stipriai susiaurėtų, atnešdamas dar didesnius nuostolius verslininkams. Pasak pašnekovo, taip pat nukentėtų ir kai kurie nevakcinuoti žmonės, kuriems sportuoti reikia dėl sveikatos būklės.

Vis dėlto jei reikėtų rinktis, ar vėl užsidaryti dar vienam karantinui, ar dirbti su Galimybių pasu, sporto klubai mieliau rinktųsi pastarąjį variantą.

„Kai atidaryta daliai žmonių, turi užtikrinti pilną paslaugą, pilnai apmokėti komunalinius, įdarbinti ir išlaikyti darbuotojus, pajamas gali gauti tik iš dalies iš klientų. Tokiu atveju, būtų kalba apie sektoriaus subsidijavimą. Manome, kad reikėtų vertinti sektorių prieš sektorių ir vertinti galimą riziką bei galimą naudą“, – sako V. Šiugždinis.

Sporto klubai norėtų, kad jiems dirbti būtų leidžiama be Galimybių paso. Dar anksčiau šiemet sporto klubai galėjo naudotis Galimybių pasu. Jiems buvo sudaryta galimybė rinktis, ar leisti sportuoti tik turintiems Galimybių pasą, bet neriboti atstumų, ar leisti sportuoti visiems klientams, bet riboti atstumus ir užtikrinti kitus saugumo reikalavimus.

Pasak pašnekovo, dauguma sporto klubų pasirinko dirbti be Galimybių paso. Tuo metu dar buvo nedaug žmonių, turinčių Galimybių pasą.

„Šiuo metu ne sezonas, vasaros laikotarpis, žmonių ir taip nėra per daug. Apribojimai nebuvo tokie, kad kažką dar labiau susiaurintų lyginant su tuo, kaip auditoriją susiaurini su Galimybių pasu“, – teigia V. Šiugždinis.

Tačiau nepaisant visko, jei reikėtų naudotis Galimybių pasu, sporto klubams jį įgyvendinti sunkumų nekiltų.

„Pavojų kelia ne techniniai iššūkiai, kaip patikrinti tą žmogų – tai yra paprasta, yra skenavimas, bet tiesiog žmonių kiekis. Kol nėra bent 80 proc. auditorijos, dalis žmonių toliau nevaikščios į sporto klubus, manome, kad tai sukels kitokių ligų pavojų, tai reikia labai gerai pasverti“, – komentuoja V. Šiugždinis.

Prašo, kad Galimybių pasas atvertų galimybes

Lietuvos kavinių ir barų asociacijos prezidentas Raimondas Pranka sako, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iškeltą idėją pataiko. Į tai šis sektorius žiūri kaip į paskatinimą vakcinuotis. Pasiskiepijus didžiajai daliai visuomenės ir verslininkams dirbti būtų geriau.

„Mes, verslininkai, suprantame, kad mums reikia kritinės paskiepytų klientų masės, kad mūsų neberibotų ir jokių apribojimų mūsų verslui nebebūtų. Kad galėtume vykdyti normalią savo veiklą, mums reikia, kad visi pasiskiepytų“, – tv3.lt komentuoja R. Pranka.

Vis dėlto dar nėra aišku, kaip Galimybių pasas atrodys. Kaip sako R. Pranka, svarbu, kad Galimybių pasas iš tiesų atvertų galimybes.

„Jei jį įves taip, kaip įvedė pačioje pradžioje, pavasarį, kad Galimybių pasas, bet vis tiek su apribojimais – viduje tam tikras skaičius žmonių, atstumai tarp stalų ir t.t. Tai jau ne Galimybių pasas, tai traktuoju labai blogai“, – sako R. Pranka.

Pasak kavinių ir barų atstovo, būtų puiku, jei įvedus Galimybių pasą verslininkams nebereikėtų laikytis apsaugos nuo koronaviruso priemonių. Iš esmės, verslininkai norėtų, kad jiems būtų leidžiama dirbti taip, kaip jie dirbti galėjo dar prieš užklumpant pandemijai.

„Galimybių pasas turi būti, bet tuoj baisis terasų sezonas, neturi būti jokių ribojimų su žmonių skaičiumi, kaukėmis ir t.t. Kam tada Galimybių pasas reikalingas? Jei pasiskiepijai ir vis tiek dar saugotis turi?“ – teigia R. Pranka.

Galimybių pasu maitinimo įstaigos jau naudojosi anksčiau. Kaip sako R. Pranka, beveik nei vienai maitinimo įstaigai sunkumų dėl Galimybių paso nekilo.

„Ypač didmiesčiuose, progresyvus jaunimas, žmonės supranta, kur reikalas. Yra maži nepatogumai tikrinti, tačiau mes ir taip turime įsitikinę, kad nepilnamečiai nevartotų pagal įstatymą. Mes suprantame dėl ko, suprantame bendrą situaciją“, – teigia R. Pranka.

Armonaitė: gali būti apribotos tam tikros galimybės

Ekonomikos ir inovacijų ministrė A. Armonaitė antradienį paskelbė, kad vakcinuotis nesutinkantiems asmenims gali būti apribojamas patekimas į maitinimo įstaigas, parduotuves, taip pat apribojama galimybė gauti tam tikras aptarnavimo paslaugas. Tam būtų pasitelkiamas Galimybių pasas.

„Kai pristatėme Galimybių pasą, jo tikslas buvo atidaryti kuo daugiau veiklų ir išlaikyti jas atidarytas, kad išvengtume ateities karantinų.

Jau matome, kad galimybių pasas bus ypač reikalingas rudenį, kad neuždarytume ekonominių veiklų, kad žmonės toliau galėtų džiaugtis savo mėgstamais restoranais, kavinėmis, parduotuvėmis ir taip toliau. Vyriausybė spręs, bet panašu, kad tos veiklos bus atviros pasiskiepijusiems žmonėms, nes šiuo metu Lietuvoje vyksta nepasiskiepijusių pandemija“, – antradienį sakė A. Armonaitė.

„Mes kalbame apie tai, kad žmonės pasivakcinavo, pasiskiepijo, išgyveno tam tikrus šalutinius poveikius, bet jie turi imunitetą, yra imunizuoti, kad mes jų ribojimais ir draudimais nebaustume. Toks mūsų tikslas“, – pridūrė ji.

Ministrė teigė, kad žmonės, kuriems galbūt pritrūko laiko pasiskiepyti, galėtų tą padaryti jau dabar. Pasak A. Armonaitės, Vyriausybė diskutuos apie tai ar įvesti galimybių pasą toms veikloms, kurioms jis anksčiau negaliojo, pavyzdžiui, kirpykloms ar parduotuvėms.

„Mes galime kalbėti apie daugiau veiklų. <...> Ir veiklos, ir aptarnavimas. Nei aš, nei kažkas kitas Vyriausybėje jokių ribojimų nenorime, bet yra tokia situacija, kad turime delta atmainą, kuri 80 proc. Lietuvoje dominuoja, 95 proc. ligoninėse žmonių yra nepasiskiepiję ir užsikrėtę.

Mes turime nepaskiepytų žmonių pandemiją. Mums būtina pasiskiepyti, o tiems žmonėms, kurie yra jau imunizuoti, jie turi imunitetą, kad jie galėtų gyventi normalų gyvenimą“, – pripažino A. Armonaitė.

Ministrės teigimu, Vyriausybės diskusijose kalbama apie tai, kad rodiklis, kuomet būtų pradėti taikyti ribojimai nepasiskiepijusiems asmenims, yra užimtų lovų skaičius ligoninėse.

„Situacija labai paprasta. Žmonės, kurie suserga COVID-19 liga, jiems yra prioritetas. Tie žmonės, kurie laukia operacijų, jiems reikalingas kitoks gydymas, jie yra užleidę vietas būtent covid ligoniams. Kai mes pasieksime 300 covid lovų, akivaizdu, kad reikės kitų sąskaita tuos pajėgumus didinti ir tikėtina, kad tada įsijungs naujas reguliavimas su galimybių pasu, tą Vyriausybė spręs artimiausiu metu“, – kalbėjo A. Armonaitė.

Pasak jos, yra žmonių, kurie dėl objektyvių priežasčių negali pasiskiepyti, pavyzdžiui, nėščios moterys, tad jiems bus užtikrinta galimybė naudotis galimybių pasu pasidarius testą nuo koronaviruso.

„Tačiau šiaip paskata turi būti skiepytis. Mes siūlome vakciną nemokamai, žmonės gali pasirinkti gamintoją, kuris jiems patinka. Didelėje dalyje užsienio valstybių nėra galimybių pasirinkti. Yra tiek daug opcijų, svarbu, kad žmonės jomis pasinaudotų ir ateitų skiepytis“, – kalbėjo A. Armonaitė.

Pasak A. Armonaitės, kol kas negalima teigti, kad visos paslaugos, kurios yra uždarose patalpose, bus apribotos galimybių paso.

„Mes kalbame apie kontaktines paslaugas. Kol kas nespekuliuosiu sveikatos ministras teikia šitus pasiūlymus, jis ir pateiks“, – sakė A. Armonaitė.

Verslininkai ne kartą siūlė, kad būtų galima skiepyti baruose. A. Armonaitė tikino, kad palaiko tokį siūlymą.

„Aš tai už, galime kalbėti su Sveikatos ministerija, skiepyti baruose, paplūdimiuose, visur, aš už“, – teigė A. Armonaitė.