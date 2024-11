„Važinėjau be teisių to net nežinodama“: įspėja visus – galite prarasti vairavimo pažymėjimą apie tai nenutuokdami

Pradedantieji vairuotojai pasipiktinę – kai kurie pasakoja, kad vairuoja be teisių to net nežinodami. Gyventojai teigia, kad niekaip nebuvo informuoti, jog padarę administracinį nusižengimą per pirmuosius du vairavimo metus turi perklausyti papildomus mokymus, priešingu atveju vairavimo teises tenka laikyti iš naujo. „Regitros“ atstovė sutinka, kad problema egzistuoja bei tikisi ją išspręsti ateityje.