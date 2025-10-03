Valstybės vadovai pasveikino Vienybės dieną mininčią sąjungininkę: Lietuvą ir Vokietiją sieja ilgametė draugystė

Šalies vadovas Gitanas Nausėda savo sveikinime pabrėžė, kad Lietuva labai vertina Vokietijos įsipareigojimą dislokuoti šalyje savo brigadą ir jos siekį prisidėti stiprinant Lietuvos ir viso regiono saugumą.
„Mūsų šalių bendradarbiavimas gynybos srityje pasiekė istorinį lygį – šiemet oficialiai inauguravome Vokietijos brigadą „Lietuva“. Tai patvirtina didžiulę mūsų strateginės partnerystės pažangą pastaraisiais metais. Vienas svarbiausių Lietuvos prioritetų – visiškas pasiruošimas nuolatiniam šios Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje 2027 metais. Esame dėkingi Vokietijai už istorinį sprendimą – tvirtai tikiu, kad bendromis pastangomis tai paversime sėkmės istorija“, – rašoma sveikinime.
Prezidentas taip pat pažymėjo, jog Vokietija yra viena didžiausių Lietuvos prekybos partnerių ir didžiausia investuotoja.
„Esame pasiruošę ir toliau stiprinti šį abipusiškai naudingą bendradarbiavimą. Glaudus mūsų šalių bendradarbiavimas vyksta ir gynybos pramonės srityje. Lietuvoje pradedama statyti „Rheinmetall“ amunicijos gamykla – didžiausia investicija į gynybos pramonę Lietuvos istorijoje. Tvirtai tikiu, kad ir toliau sėkmingai bendradarbiausime įgyvendindami visų mūsų saugumą ir gynybą užtikrinančias iniciatyvas“, – teigiama sveikinime.
Nacionalinės šventės proga Lietuvos vadovas Vokietijos žmonėms taip pat linkėjo gerovės bei visokeriopos sėkmės kuriant savo šalies ateitį.
Vienybės dieną mininčią Vokietiją pasveikino ir ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Savo ruožtu ji sveikinime pasidžiaugė, kad Lietuvą ir Vokietiją sieja ilgametė draugystė.
„Nuoširdžiai vertiname Vokietijos atsakomybę už mūsų regiono saugumą ir istorinį sprendimą dislokuoti Lietuvoje kovinės parengties brigadą. Tai dar labiau sustiprins mūsų šalių ir mūsų žmonių partnerystę. Ką tik darbą pradėjusi Lietuvos Vyriausybė yra pasirengusi glaudžiai bendradarbiauti su Vokietija visose srityse“, – sakoma premjerės sveikinime.
Kartu I. Ruginienė palinkėjo Vokietijai taikos, klestėjimo ir gerovės bei išreiškė tikėjimą, kad šalių partnerystė ir toliau stiprės.
ELTA primena, kad 1990 metų spalio 3 dieną sovietų kontroliuotą komunistinę Rytų Vokietiją sudariusios žemės buvo integruotos į Vokietijos Federalinę Respubliką, baigėsi ilgai po Antrojo pasaulinio karo trukęs vokiečių tautos padalijimas.
Penktadienį Vokietija mini 35-erių metų sukaktį, kai šalis buvo suvienyta.
Ši data yra nacionalinė šventė, vadinama Vokietijos vienybės diena.
