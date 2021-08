Vakarų Lietuva „juoduoja“: dvi savivaldybės niekaip negali išlipti iš D zonos, o pavyzdinių „žaliųjų“ savivaldybių neliko

Bloga žinia ta, kad Lietuvoje neliko „žalių“ savivaldybė – Pakruojo rajonas perėjo į „geltonąją“ zoną. Šalyje vis dar likę geltonųjų zonų, tačiau dauguma jų, naujausiais duomenimis, jau veržiasi į blogąją pusę kaip Pasvalio rajonas, Pakruojo rajonas, Rokiškio rajonas, Zarasų rajonas, Lazdijų rajonas ir Druskininkų rajono savivaldybės.

„Juodoji“ zona reiškia, kad sergamumas savivaldybėse per pastarąsias 14 dienų viršijo 500 naujų atvejų 100 tūkst. gyventojų arba teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 dienas viršijo 10 proc.

Naujausiais duomenimis, blogiausia situacija ir „juodoji“ zona šiuo metu fiksuojama dviejuose savivaldybėse. Klaipėdos m. savivaldybėje, fiksuojama, kad per 14 d. 614 naujų atvejų 100 tūkst. gyventojų, o teigiamų tyrimų dalis ten siekia 5,3 proc.

„Juodojoje“ D zonoje yra atsidūrusi Skuodo r. savivaldybė, fiksuota 511 naujų atvejų per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų. Be to, teigiamų tyrimų dalis ten siekia 5,9 proc.

Naujausiais duomenimis, dauguma didžiųjų Lietuvos miestų atsidūrė „raudonojoje“ C3 zonoje.

Vilniaus miesto savivaldybėje atvejų rodiklis 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų siekia 362, o teigiamų tyrimų dalis siekia 5,1 proc.

Kauno miesto savivaldybei per 14 dienų tenka 350 naujų atvejų 100 tūkst. gyventojų, teigiamų tyrimų dalis – 4,5 proc.

Panevėžio miesto savivaldybėje atvejų rodiklis 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų siekia 294 naujų atvejų, o teigiamų tyrimų dalis – 5,8 proc.

Šiaulių miesto savivaldybėje naujų atvejų skaičius siekia 294 atvejus per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų. Teigiamų tyrimų dalis savivaldybėje siekia 2,9 proc.

Praėjusią parą nustatyta 314 naujų koronaviruso atvejų, mirė šeši žmonės

Praėjusią parą Lietuvoje nustatyta 314 naujų koronaviruso atvejų, nuo šios infekcinės ligos mirė šeši žmonės, pirmadienį skelbia Statistikos departamentas.

Keturiems mirusiesiems buvo nuo 70 iki 79 metų, dviem – 80-89 metai.

14 dienų naujų susirgimų skaičius 100 tūkst. gyventojų pakilo iki 273,7 atvejo, 7 dienų teigiamų diagnostinių testų dalis nepakito ir siekia 4,5 procento.

Šalyje per praėjusią parą atlikti 3106 molekuliniai (PGR) ir 2816 antigeno tyrimų dėl įtariamo koronaviruso.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 294 tūkst. 86 žmonės, iš jų tebeserga 6828.

Nuo COVID-19 ligos iš viso mirė 4494 žmonės, tiesiogiai ir netiesiogiai su COVID-19 siejamos 9157 mirtys.