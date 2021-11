Vaizdo įraše užfiksavo kruviną vyro sulaikymą Panevėžyje – dėl jo policija pradeda tyrimą

„O šiaip turi kaukę užsidėti. – O tu nesikeik. – Tu man nepaaiškinsi, gerai? Filmuok! Filmuoji? Gerai. Jie be kaukės atvarė, be kaukės atvažiavo. Jie man pradėjo aiškinti? Kokią jūs teisę turit čia be kaukės vaikščiot? – Einu surašysiu protokolą. – Man neįdomu protokolą, lauk iš mano gryčios“, – toks dialogas vyksta tarp vyriškio ir pareigūnų.

Būtent po nuskambėjusio įžeidaus pasiuntimo į iškvietimą atvykę policijos pareigūnai parvertė ir sulaikė besiplūstantį vyriškį. Iš vaizdo įrašo galima suprasti, kad spektaklį vyras surengė tik dėl pačios kameros: pareigūnus jis koneveikia įsitikinęs, kad kamera yra įjungta ir situacija yra filmuojama.

„Gaidy tu. – Raminkis, rankas. Nusiramink. – Filmuokit, chebra“, – rėkia vyras.

Filmuotoje medžiagoje matyti – vyriškiui pradėjus šaukti dėl kaukių pareigūnai jau buvo apsisukę ir ėjo veikiausiai į savo mašiną. Dėl sulaikymo, smūgių policija jau pradėjo tyrimą, taip pat aiškinsis aplinkybes, kodėl pareigūnai į vidų užėjo be kaukių.

„Nė viena situacija negali būti vertinama, kol nesurinkta visa informacija ir nežinomos visos aplinkybės, tai pirmiausia bus pradėtas tarnybinis patikrinimas, kurio metu bus peržiūrėti, įvertinti visos vaizdo turimos medžiagos, įskaitant ir šį vaizdo įrašą, taip pat ir pareigūnų bodykameros vaizdo įrašą ir tuomet, pabendravus su visais įvykio dalyviais, bus nuspręsta, ar pareigūno veiksmai nebuvo pertekliniai“, – pasakojo Rasa Galkauskienė, Panevėžio policijos atstovė.

„Jūs neatliekat pareigūnai savo darbo. – Filmuokit! Filmuokit tą gaidį. Jis širdies infarktą yra patyręs, aš infarktą turiu, jūs žertvos. Žiūrėkit, rankos dreba. Nabagai, nabašnikai yra. Žinai ką, man antrankius atrakinkit, aš jus užmuščiau abudu“, – skamba šūksniai vaizdo įraše.

Aiškėja, dėl ko buvo iškviesta policija: žmonės pranešė, kad name greičiausiai vyksta muštynės. Atvažiavę pareigūnai, matyt, rado girtaujančią kompaniją, niekas nebuvo sumuštas, greičiausiai policija norėjo surašyti protokolą dėl triukšmo. Visų detalių policija kol kas neatskleidžia.

„Bendrasis pagalbos centras pranešė, kad vyksta konfliktas, kur girdisi riksmai, keiksmai, panašu, kad vyksta muštynės, pareigūnai skubiai sureagavo į įvykio iškvietimą, atvyko į įvykio vietą“, – pasakojo R. Galkauskienė.

Surakintą antrankiais vyrą policija veda į lauką. „Duok tapkes, gaidy tu. Bum. – Ką tu darai, pareigūnas. – Nedaužyk mano vyro. Filmuok, filmuok iki galo. Matėt? Kraujai tryška. Kraujai bėga“, – girdėti vaizdo įraše.

Policija ketino panaudoti elektrošoką. Tačiau be antrankių jokios kitos specialiosios priemonės nebuvo panaudotos. Pareigūnams tempiant sulaikytąjį, nusmuko šio kelnės. Ant žemės liko sulaikytojo kraujo. Vyras buvo pasodintas į policijos automobilį. Kol kas neaišku, ar vyrui buvo iškviesti medikai, gali būti, kad medikai vyrą apžiūrėjo vėliau, policijos komisariate.