Vairuotojams dovanojami specialūs švilpukai: „Sklinda 200–400 m į priekį ir baido gyvūnus“

Apie šiuos pavojus primindami, policijos pareigūnai vairuotojams įteikė dovanų – ultragarsinį švilpuką, kuris turėtų atbaidyti laukinius gyvūnus nuo važiuojančių automobilių.
Švilpukai padėsiantys išvengti avarijų
Vis dėlto ne visi tiki, kad mažas švilpukas gali apsaugoti nuo didelio žvėries – pasak gamtininkų, trūksta atliktų tyrimų, kurie parodytų, kaip Lietuvos laukiniai gyvūnai reaguoja į ultragarsinį švilpuką.
Ultragarsinis švilpukas turėtų padėti atbaidyti į kelią mėgstančius išbėgti laukinius gyvūnus. Pareigūnai pasiruošę išdalinti apie 200 tokių švilpukų.
„Tai yra garsas, kurio žmogus negirdi – virš 20 kHz. Jis pasigirsta pasiekus 50 km/h ir didesnį greitį, sklinda 200–400 m į priekį ir baido gyvūnus“, – sako „Autoaibės“ atstovas Kristijonas Valasevičius.
Susidūrimų su gyvūnais per 7 metus padaugėjo beveik 3 kartus: 2017 m. fiksuota virš 2 400 atvejų, o pernai – 6 800. Kasdien Lietuvoje susiduria ir partrenkia gyvūnus vidutiniškai 20 vairuotojų.
„Turime šiais metais žuvusį žmogų, sužalotus žmones – tai rodo, kad atsakingumo, budrumo automobilių vairuotojams stinga“, – kalba Viešosios tvarkos biuro vadovas Vytautas Grašys.
„Didžiausia žala, šiemet jau fiksuota, siekia 33 tūkst. eurų. Didžiausios jos būna susidūrus su briedžiais – žalos suma svyruoja apie 6,4 tūkst. eurų“, – tikina „Lietuvos draudimo“ išorinės komunikacijos specialistė Vaiva Mickevičė.
Vairuotojai švilpukus vertina įvairiai
Blaivumo patikros ir švilpukų įteikimo akcijos metu sustabdytas ir buvęs nusikalstamos gaujos „Vilniaus brigada“ narys, boksininkas Tadeušas Vasilevskis, pravarde Gibonas. Šis tikina, kad jam žvėreliai kelyje nesimaišo.
TV3 žinių pokalbį su Gibonu nutraukia policijos pareigūnai – reikia dar kartą patikrinti vyriškio blaivumą. Gibonui policija įteikia švilpuką. Kiti vairuotojai tokią priemonę vertina įvairiai.
„Aš turėjau tokį. Briedis iššoko važiuojant su švilpuku, tai dėl to aš taip žiūriu skeptiškai“, – sako vairuotojas.
Pasak gamtininkų, rugsėjis ir spalis – elnių ir briedžių rujos metas. Šiuo laikotarpiu jie dažniau juda iš miško į laukus maitintis. Būtent temstant ir švintant laukiniai gyvūnai yra aktyviausi.
Gamtininkai nėra tikri, ar šie švilpukai – efektyvi pagalbos priemonė vairuotojams, nes gyvūnams sunku suprasti, kai automobilis skrieja į juos.
„Prieš juos naudojant ar leidžiant, aš visiems rekomenduočiau atlikti mokslinį, rimtą tyrimą“, – sako gamtininkas Selemonas Paltanavičius.
Pasak policijos pareigūnų, jei kelyje partrenkiamas ar pastebimas sužeistas laukinis gyvūnas, gyventojai turi skambinti numeriu 112.
