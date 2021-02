Vainienė: tikėjomės, kad visa prekyba bus atidaryta C scenarijuje

Kokie išbandymai laukia verslo atstovams, kalbėjome su prekybininkų atstove Rūta Vainiene.

Pirmadienį parduotuvės, kurių plotas ne didesnis nei 300 kv. metrų ir turi atskirą įėjimą iš lauko, galės atverti duris. Tačiau girdime, kad prekybininkai nepatenkiti – dėl ko yra piktinamasi?

Ne, mes nesipiktiname niekuo, džiaugiamės, kad galės atsidaryti bent ta labai maža dalis parduotuvių. Tačiau 300 kv. metrų prekyboje yra labai nedaug.

Jeigu taip žmonės įsivaizduoja ir lygina, kad tai visai neblogas namas ar labai didelis butas, prekyboje tai yra labai maža parduotuvė. Dėl to, kad parduotuvėje daug vietos užima prekystaliai, lentynos, prekės.

Kai kurios prekes, pavyzdžiui, baldai, vaikiški vežimėliai, yra nemažų gabaritų, būtent dėl to parduotuvės paprastai būna erdvesnės. Tad 300 kv. metrų yra labai mažai.

Mes iš tikrųjų siūlėmė, tiksliau – net ministerijos buvo pasiūlymas, kad apribotų maksimalų žmonių skaičių. 300 kv. 21 žmogui, bet jeigu yra didesnė parduotuvė, tai 15 žmonių joje vis tiek gali būti. Šitas sprendimas nebuvo priimtas, nors jis, mūsų galva, būtų kaip tik saugus epidemiologiškai – 15 žmonių 300 kv., ar 15 žmonių 500 kv. metrų. Tai 500 kv. metrų žmonės jaustųsi erdviau, galėtų atsidaryti daugiau parduotuvių.

Ar atidarius dideles parduotuves prekybininkai sugebės sukontroliuoti situaciją?

Tai ne pirmas karantinas. Buvo ir po, ir prieš karantiną tie reikalavimai sukontroliuoti. Tai čia yra mažoji problema.

Iš tikrųjų didžioji problema yra, kad Vyriausybė protokoliniu sprendimu patvirtino A, B, C, D scenarijus ir juos išdetalizavo. Kai juos detalizavo, labai nukrypo nuo to pradinio, generalinio A, B, C, D scenarijaus, kuomet mes tikėjomės, kad visa prekyba bus atidaryta C scenarijuje.

Dabar mes matome, kad prekybos centrai bus atidaryti B scenarijuje ir pabaigoje A. Tai yra toks scenarijus, kai „nuimami“ apskritai visi suvaržymai.

