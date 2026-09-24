Vaikų tvirkinimu kaltinamas kunigas Švedavičius slepiasi nuo žurnalistų, jį gina net du advokatai

Naujai į bylą įstojęs advokatas turi teisę susipažinti su byla, toks prašymas buvo patenkintas, siekiant nepažeisti kaltinamojo teisių.
Kadangi nepradėtas bylos nagrinėjimas, kaltinamasis aktas nebuvo skelbiamas, kunigo pozicija nebuvo išklausyta.
Bylos nagrinėjimą teismas atidėjo iki spalio pabaigos.
Į Vilniaus apygardos teismą ketvirtadienį po pietų atvykęs kunigas T. Švedavičius vengė bendrauti su žurnalistais ir slėpė savo veidą.
„Nieko aš nekomentuosiu. Nieko aš nekomentuosiu“, – apsuptas gausaus būrio žurnalistų kelis kartus pakartojo T. Švedavičius.
Į teismą atvyko du gynėjai.
„Kiek esu kalbėjęs su ginamuoju: jis gailisi ir labai gailisi“, – sako vienas jo advokatų Arūnas Kazlauskas.
Kaltinamąjį gina du advokatai, advokatas Eugenijus Šuliokas yra skirtas valstybės.
Šis advokatas sako, kad kunigo prisipažinimas ir gailėjimasis teisme gali būti pripažintas lengvinančia aplinkybe.
Gali būti, kad vėliau T. Švedavičių gins tik vienas advokatas – tas, kurį jis pats pasisamdė.
„Bendra taisyklė yra tokia - jeigu yra advokatas pagal sutartį, dažniausiai jis yra paliekamas, o valstybės garantuojamos pagalbos advokatas nepaliekamas. Teismas dar sprendimo nepriėmė, bet, matyt, priims analogiška. Tiesiog tokia praktika“, – sakė A. Kazlauskas.
T. Švedavičiui gresia dideli nukentėjusiųjų ieškiniai, kai kurie siekia 200 tūkst. eurų.
Nukentėjusiųjų pareikštų ieškinių sumos – nuo keliasdešimt tūkstančių iki šimtų tūkstančių eurų.
Kaltinamiesiems už tokio pobūdžio nusikaltimus paprastai gresia reali 10 metų laisvės atėmimo bausmė, tai yra vidurkis įstatyme numatytos bausmės.
Prokuroras ieško daugiau nukentėjusiųjų
Tuo metu prokuroras Egidijus Motiejūnas kreipėsi į žurnalistus ir prašė pakviesti atsiliepti ir kreiptis į teisėsaugą galimai daugiau nukentėjusiųjų nuo kunigo veiksmų.
„Vienintelį norėčiau pasakyti visuomenei - galimai ne visos aplinkybės yra nustatytos, nukentėjusiųjų ratas irgi gali kisti. Todėl tie asmenys, kurie yra galimai nukentėję nuo šio kunigo, tai prašau kreiptis tiesiai į Vilniaus apygardos prokuratūrą, į prokurorą Egidijų Motiejūną. Būčiau dėkingas“, – kreipėsi prokuroras.
Jis pripažino, kad su dabar byloje esančiais nukentėjusiais pareigūnams reikėjo dirbti, įkalbinėti, kad jie duotų parodymus.
„Baimė, mažas vaikas, tikinti šeima, autoritetas, Tai ir stabdė, kad jie laiku nepranešė“, – motyvus, dėl ko mažamečiai iškart nepapasakojo apie nusikalstamą elgesį, vardijo prokuroras.
Kai kurie nukentėjusieji posėdyje dalyvavo nuotoliniu būdu. Šioje byloje yra 11 nukentėjusiųjų, dauguma jų turi savo advokatus. Jie buvo atvykę į teismą gyvai.
Šią bylą nagrinėja teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Sonata Raupėnaitė-Lekarauskienė. Ji yra nagrinėjusi ne vieną rezonansinę su seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus susijusią bylą.
Šios bylos posėdžiai bus nevieši. Su seksualiniais nusikaltimais susijusios bylos Lietuvoje nagrinėjamos uždaruose teismo posėdžiuose.
Nukentėjusiųjų berniukų amžius nusikaltimų padarymo metu siekė nuo 12 iki 18 metų. Šiuo metu visi minėti asmenys yra pilnamečiai.
„Buvo pažeistas nepilnamečio seksualinis neliečiamumas ir buvo atlikti seksualinio pobūdžio veiksmai“, – žurnalistams prieš posėdį teisme sakė vienam iš nukentėjusiųjų atstovaujantis advokatas Tomas Januškevičius. Jis patvirtino, kad jo klientas kunigo byloje yra pareiškęs civilinį ieškinį.
Advokatas sako, kad jo klientas norėtų, kad teismas paskirtų teisingą bausmę kunigui.
Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs T. Švedavičius kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą.
Vasario 26 d. Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro nutarimu T. Švedavičiui turtui buvo taikytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas. Rugpjūtį teismas šį terminą pratęsė dar pusmečiui.
Manoma, kad T. Švedavičius nusikaltimus vykdė nuo 2002 iki 2025 m. Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šių metų birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kitam kunigui – Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs dvasininkas Ryšardas Peciunas kaltinamas disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojami vaikai.
R. Peciuno bylos nagrinėjimas Vilniaus miesto apylinkės teisme jau pradėtas.
Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius yra sakęs, kad nėra duomenų, jog kunigai nusikaltimus būtų darę kartu. Tačiau, pasak jo, tiriant vieną bylą, gauta medžiaga, kuri virto kitu tyrimu.
T. Švedavičius į kunigus įšventintas 2001 m. birželio 29 d. Pernai jis paskirtas Dubičių Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonu, šias pareigas jis ėjo iki 2025 m. gruodžio 19 d. Iki tol jis dirbo dar trijose parapijose Trakų ir Šalčininkų rajonuose.
Tuo metu R. Peciunas į kunigus įšventintas 1999 metų lapkričio 21 d. Jis ir T. Švedavičius skirtingu metu yra dirbę tose pačiose Paluknio Šv. Jono Krikštytojo ir Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies parapijose.
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