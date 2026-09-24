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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Teismas imsis vaikų tvirkinimu kaltinamo kunigo Švedavičiaus bylos

2026-09-24 06:31 / šaltinis: ELTA
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2026-09-24 06:31
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Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį rengia pirmąjį posėdį seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus baudžiamojoje byloje.

Sunkiais nusikaltimais įtariamas kunigas Tadas Švedavičius (nuotr. Kalesninkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia)
GALERIJA (4)

Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį rengia pirmąjį posėdį seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus baudžiamojoje byloje.

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Bylą nagrinės teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Sonata Raupėnaitė-Lekarauskienė. Ji yra nagrinėjusi ne vieną rezonansinę su seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus susijusią bylą. 

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Posėdis bus neviešas. Su seksualiniais nusikaltimais susijusios bylos Lietuvoje nagrinėjamos uždaruose teismo posėdžiuose. 

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Į posėdį paprastai kviečiamas kaltinamasis, jo advokatas, nukentėjusieji ir jiems atstovaujantys advokatai, taip pat prokuroras. Šioje byloje yra 11 nukentėjusiųjų, dauguma jų turi savo advokatus.

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Nukentėjusiųjų amžius nusikaltimų padarymo metu siekė nuo 12 iki 18 metų. Šiuo metu visi minėti asmenys yra pilnamečiai. 

Kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų

Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs T. Švedavičius kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. 

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Vasario 26 d. Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro nutarimu T. Švedavičiui turtui buvo taikytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas. Rugpjūtį teismas šį terminą pratęsė dar pusmečiui.

Manoma, kad T. Švedavičius nusikaltimus vykdė nuo 2002 iki 2025 m. Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šių metų birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kitam kunigui – Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs dvasininkas Ryšardas Peciunas kaltinamas disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojami vaikai. 

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R. Peciuno bylos nagrinėjimas Vilniaus miesto apylinkės teisme jau pradėtas. 

Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius yra sakęs, kad nėra duomenų, jog kunigai nusikaltimus būtų darę kartu. Tačiau, pasak jo, tiriant vieną bylą, gauta medžiaga, kuri virto kitu tyrimu.

T. Švedavičius į kunigus įšventintas 2001 m. birželio 29 d. Pernai jis paskirtas Dubičių Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonu, šias pareigas jis ėjo iki 2025 m. gruodžio 19 d. Iki tol jis dirbo dar trijose parapijose Trakų ir Šalčininkų rajonuose. 

Tuo metu R. Peciunas į kunigus įšventintas 1999 metų lapkričio 21 d. Jis ir T. Švedavičius skirtingu metu yra dirbę tose pačiose Paluknio Šv. Jono Krikštytojo ir Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies parapijose. 

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