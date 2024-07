Vaikų patiriamų traumų skaičius išaugo trečdaliu: priežastys dažnai susijusios su pramogomis

„Lietuvos draudimo“ žalų departamento direktoriaus Artūro Juodeikio teigimu, didžiausia nepilnamečių patiriamų traumų dalis tenka mokyklinio amžiaus vaikams.

„Didžiąją dalį traumų patiria ne patys mažiausieji ir dažnai nuolatinės suaugusiųjų priežiūros reikalaujantys priešmokyklinio amžiaus vaikai, o vyresni vaikai ir jaunuoliai, kurie lanko mokyklą ir jau yra pakankamai savarankiški. Vien tik šios amžiaus grupės vaikų registruotų žalų skaičius per metus šoktelėjo 53 proc.“, − pranešime cituojamas A. Juodeikis.

Ekspertas akcentuoja, kad didžiausias traumų skaičius fiksuojamas šiltuoju metų laiku, per mokinių atostogas. Anot jo, šie nelaimingi atsitikimai sudaro per 30 proc. visų per metus fiksuojamų traumų.

REKLAMA

REKLAMA

A. Juodeikis kaip vieną svarbiausių traumų priežasčių išskiria elektrinius paspirtukus.

„Visų pirma būtina pabrėžti saugų ir atsakingą naudojimąsi elektriniais paspirtukais, kurie yra labai populiari judrumo priemonė tarp moksleivių. Medikai pabrėžia, kad paspirtukininkų patiriamos traumos dažnai būna sunkios ir ilgai gyjančios“, – sakė ekspertas.