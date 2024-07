Užsienio reikalų ministerijos katinas išvyko į pirmąją komandiruotę

„Dalinamės Rango pirma kultūrinės diplomatijos komandiruote į Radvilų rūmų dailės muziejus. Dėkojame muziejaus komandai už šiltą priėmimą!“ – rašoma įraše.

Apie tai, kad URM priglaudė kačiuką, ministerija pranešė praėjusią savaitę.

„Diplomato veikla – kompleksinė, apimanti įvairiausias sritis ir jų pažinimą. Tad kol ministerijos kolegos yra užsiėmę darbais, kuriems diplocat‘as kol kas per jaunas (jam vis dar tik mėnuo), Rangas stažavosi Radvilų rūmų dailės muziejuje!

Muziejaus darbuotojai supažindino Rangą su muziejaus veiklomis ir pravedė ekskursiją po parodas „Andy Sweet. Ten, kur nesibaigia vasara“ ir „Lenkai tebetapo“. Diplocat‘as liko patenkintas parodomis ir net atrado mėgstamiausią kūrinį.

Esame dėkingi ir sužavėti šiuo apsilankymu, parodos buvo įvertintos teigiamai, todėl rekomenduojame nesuabejoti Rango skoniu ir apsilankyti Radvilų rūmų dailės muziejuje bei sudalyvauti Ekskursijų ciklas po parodą Andy Sweet. Ten, kur nesibaigia vasara | Where the summer never ends.

Linkime Rangui visokeriopos sėkmės toliau tobulėjant ir siekiant vyriausiojo peliautojo pareigų!“ – rašo Radvilų rūmų dailės muziejus.

Užsienio reikalų ministerija (URM) penktadienio rytą savo socialiniuose tinkluose pranešė, jog įdarbino naują ministerijos darbuotoją – kačiuką vardu Rangas. Tvirtinama, kad pagrindinės jo pareigos ministerijoje bus prevencinės – Rangas sieks užtikrinti, kad ministerijoje nebūtų pelių.

„Facebook'e“ URM atstovai dalinasi, kad praėjusią savaitę URM kieme buvo pastebėtas mažas pasiklydęs kačiukas, kurį priglaudė URM darbuotojai.

„Bendromis kolegų pastangomis mažasis buvo pagautas, pamaitintas, apsilankė pas veterinarą ir rado prieglobstį Strateginės komunikacijos komandoje“, – pasakojama įraše.

Teigiama, jog Rangas ministerijoje bus treniruojamas eiti vyriausiojo peliautojo pareigas ir tokiu būdu užtikrins, kad ministerijoje nebūtų pelių. URM atstovai primena, kad panašios pareigos katinams egzistuoja ir Jungtinėje Karalystėje (JK).

„Turbūt žinote, kad JK premjero rezidencijoje Dauningo gatvėje 10 gyvena katinas Laris, o JK užsienio reikalų ministerijoje daug metų peliavo Palmerstonas“, – sako URM atstovai.

Visgi, priduriama, kad tol, kol Rangas galės tinkamai eiti savo naująsias pareigas, jam dar reikės šiek tiek ūgtelti.

Kadangi pats kačiukas savo dydžiu dar panašus į pelę, o kol kas jo mėgstamiausia veikla yra ne stebėti ar kur neprabėgo kokia pelė, o miegoti.

„Tiesa, norime jus nuraminti – pelių Užsienio reikalų ministerijoje tikrai nėra, tačiau diplomatinė tarnyba ne tik apie naujų tiltų kūrimą, bet ir apie veiksmingą prevenciją“, – apie atsakingas pareigas rašo URM atstovai.