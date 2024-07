„Facebook“ susiduria su trikdžiais: daliai vartotojų kas 5 sekundes rodo, kad jie – užblokuoti

Socialiniuose tinkluose gyventojai skundžiasi, kad atsidarius „Facebook“ internetinę svetainę iššoksta lentelė, kurioje parašyta, kad vartotojas užblokuotas.

„Jūs esate laikinai užblokuotas“, – taip rašoma įspėjime.

Įspėjimą rodo kas 5 sekundes, nors žmogus nėra iš tiesų užblokuotas

Socialiniame tinkle „Reddit“ internautai tvirtina taip pat susidūrę su šia problema.

„Jūs buvote laikinai užblokuotas“. Šį įspėjimą rodė prieš kelias valandas, nors aš iš tiesų nesu užblokuotas, viską galiu daryti savo paskyroje.

Be to, lentelę išmeta naudojant tik internetinę svetainę, problemų nėra naudojantis „Facebook“ per programėlę. Nors iš tikrųjų nesu užblokuotas, lentelė pasirodo kas 5 sekundes ir tai tikrai erzina. Ar turėčiau tai apskųsti, ar ignoruoti? Nežinau, ką daryti“, – rašė vartotojas.

„Downdetector“ nerodo ryškaus pranešimų apie trikdžius skaičiaus šuolio. Svetainės duomenimis, kas maždaug 10 minučių apie trikdžius visame pasaulyje pranešama po keliolika kartų.