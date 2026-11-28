Pasak ŠMSM, Lietuvoje neformalusis vaikų švietimas finansuojamas iš kelių šaltinių, tačiau didžiąją dalį lėšų skiria ir paskirstymą valdo savivaldybės. Ministerija savo ruožtu, prisideda prie programos finansavimo dvejus metus iš eilės skirdama 25 mln. eurų. Tokį pat finansavimą planuojama išlaikyti ir kitąmet.
„Lėšos savivaldybėms paskirstomos proporcingai mokinių skaičiui. Krepšelis skiriamas akredituotoms NVŠ programoms, kurios trunka bent 6 mėnesius ir vyksta ne mažiau kaip 8 valandas per mėnesį. Vaikams, turintiems vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, skiriamas dvigubas NVŠ krepšelis, kuris siekia iki 50 eurų per mėnesį. Konkretų krepšelio dydį nustato kiekviena savivaldybė“, – paaiškino ŠMSM.
Ministerijos duomenimis, papildomas finansavimas leidžia savivaldybėms skirti maksimalias NVŠ sumas arba skirti jas didesniam skaičiui vaikų. Jos duomenimis, praėjusiais mokslo metais finansavimo galimybėmis pasinaudojo 33,5 proc. Lietuvos moksleivių.
ŠMSM pabrėžė, jog NVŠ nėra vienintelė užklasinės veiklos finansavimo galimybė.
„Valstybė skiria lėšų neformaliam vaikų švietimui bendrojo ugdymo mokyklose – šios lėšos mokyklas pasiekia kaip lėšų ugdymui dalis ir iš jų apmokamas mokinių dalyvavimas būreliuose. Vidutiniškai tai sudaro apie 2 val. per savaitę, todėl kiekvienoje mokykloje privalo būti nemokamų būrelių“, – akcentavo ministerija.
Graikijoje finansinė našta didelė
Graikijos naujienų portalo „Efsyn“ žurnalisto Mike Konstantopoulos surinkta informacija rodo, kad šalyje nėra numatyta jokios finansinės pagalbos šeimoms, kurios moka už užklasinę veiklą ar privačias pamokas.
„Kai kurios savivaldybės taiko pigesnes paslaugas, tačiau tai labiau išimtis nei taisyklė. Remiantis statistikos tarnybos ELSTAT duomenimis, išlaidos už užklasinę veiklą vieną vaiką auginančiai šeimai siekia 6,9 proc. nuo šeimos biudžeto, o daugiavaikėms šeimoms tenka atseikėti iki 10 proc., ir tai sudaro apie 230 eurų“, – sakė M. Konstantopoulos.
Pasak jo, Graikijoje itin stinga vietų visos dienos mokyklose, todėl pradinių klasių moksleivius turintys tėvai aktyviai ieško, kuo juos užimti po pamokų. Graikijos tėvų ir globėjų federacijos prezidentas Filipas Flouskonounis pažymėjo, kad dėl to steigiami privatūs mokymo centrai, kurie papildomai tėvams gali kainuoti 150–200 eurų per mėnesį.
„Centruose vaikai prižiūrimi, jiems padedama rengti namų darbus, užtikrinamas užimtumas iki 16–17 valandos, kad tėvai galėtų dirbti ir pasiimti juos vėliau. Prie valstybinių mokyklų laukia specialūs autobusiukai, kurie nuveža vaikus tiesiai į mokymosi centrą“, – teigė jis.
Italijoje sprendžiama pagal gyvenamąją vietą
Lygiai kaip Graikija, Italija taip pat neturi nacionalinės užklasinės veiklos krepšelių sistemos. Remiantis dienraščio „Il Sole 24 Ore“ duomenimis, valstybės parama itin fragmentiška ir dažniausiai skiriama už aukštus pasiekimus. Taip pat skiriamas finansavimas mažesnes pajamas gaunančioms šeimoms.
„Netgi ir tokia parama dengia ne visą užklasinės veiklos kainą, tad šeimoms tenka primokėti iš savo pinigų. Italijos statistikos institutas taip pat nurodo, kad vaikai iš skurdesnių šeimų gerokai rečiau dalyvauja sporto ar kultūros veikloje nei pasiturinčių šeimų vaikai. Tad finansinė nelygybė užklasinei veiklai yra akivaizdi“, – pažymima dienraščio informacijoje.
Anot „Il Sole 24 Ore“, Italijoje ryški ir geografinė nelygybė, mat sporto bazės, teatrai, kultūros įstaigos ir menų mokyklos sukoncentruoti šiaurinėje šalies dalyje, taip pat arčiau didmiesčių. Žurnalistai pažymi, jog pagal Nacionalinio ekonomikos gaivinimo ir atsparumo planą siekiama investuoti į mokyklų ir sporto infrastruktūros gerinimą, švietimo ir užklasinės veiklos prieinamumo didinimą, tačiau kol kas Italijoje neformalusis švietimas vis dar vadinamas „pašto kodo loterija“, kurioje galimybės priklauso nuo pajamų ir gyvenamosios vietos.
Bulgarija remia tik mokyklų veiklas
Analogo lietuviškajam NVŠ krepšeliui neturi ir Bulgarija. Čia, išskirtinai nei kitose valstybėse, finansavimas neformaliam ugdymui skiriamas tik pačių mokyklų organizuojamai veiklai. Pasak portalo „Mediapool“ žurnalistės Desislavos Kolevos, tokia veikla gali vykti po pamokų, savaitgaliais ar per atostogas ir bent 40 proc. viso veiklos laiko turi būti skirta skaitmeninei kūrybai, gamtos mokslams, matematikai bei technologijoms.
„Tėvai vis dar išleidžia procentaliai didelę dalį pinigų nuo savo atlyginimo vaikų užklasinei veiklai. Šiemet Finansų ministerija pristatė mokesčių paketą, kuriame siūloma nauja lengvata, jog tėvai galėtų susimažinti apmokestinamąsias pajamas iki 2000 eurų už vieną vaiką, 4000 eurų už du ir 6000 eurų už tris ar daugiau vaikų, jei pateiktų dokumentus apie dalyvavimą švietimo, sporto ar užklasinėse veiklose“, – sakė D. Koleva.
Pasak žurnalistės, šalyje jaučiamas ir geografinis atotrūkis. Visgi siekiama, kad atokesniuose regionuose ir mažesnėse gyvenvietėse vaikų užklasinę veiklą palaikytų bendruomenės kultūros ir švietimo centrai.
Šis turinys parengtas ELTA, dalyvaujančios Europos iniciatyvoje PULSE, kuria yra palaikomas tarptautinis žurnalistų bendradarbiavimas. Prie straipsnio prisidėjo Graikijos naujienų portalas „Efsyn“, Bulgarijos naujienų portalas „Mediapool“ ir Italijos naujienų portalas „Il Sole 24 Ore“.
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