Užfiksuotas BMW vairuotojų elgesys – vienas skriejo net 196 km/h greičiu

Vilniuje vairuotojai fiksuoja chuliganišką kelių erelių elgesį – du „BMW“ vairuotojai skriejo per žiedą, kirto ištisinę juostą, o vienas jų išlipęs spyrė į kito automobilio dureles. Tokių chuliganiškų vairuotojų manevrų miestuose apstu. Štai Kaune kelių policijai įkliuvo ir „savaitės skrajūnas“ – „BMW“ vairuotojas be teisių „skrido“ net 196 kilometrų per valandą greičiu. Pareigūnai pripažįsta, kad tokie kelių chuliganai suaktyvėja šiltuoju metų laiku.