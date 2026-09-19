Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Užblokavę kelią pagrobė 130 tūkst. eurų vertės BMW – policija sučiupo 3 įtariamuosius

2026-09-19 08:42 / šaltinis: BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-19 08:42
Pridėkite kaip šaltinį Google

Trakų rajone užblokavus kelią pagrobtas 130 tūkst. eurų vertės automobilis „BMW X7“, tą pačią dieną Vilniuje jis rastas, šeštadienį pranešė Policijos departamentas.

Policija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Trakų rajone užblokavus kelią pagrobtas 130 tūkst. eurų vertės automobilis „BMW X7“, tą pačią dieną Vilniuje jis rastas, šeštadienį pranešė Policijos departamentas.

REKLAMA
5

Pasak jos, penktadienį apie 13 val. 25 min. Dėdeliškių kaime asmenys užblokavo kelią ir pagrobė automobilį, kurį vairavo 1976 metais gimęs vyras. Taip pat kartu automobiliu važiavo 2005 metais gimęs vyras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tą pačią dieną apie 15 val. 40 min. Vilniuje, M. Valančiaus gatvėje esančiame požeminiame garaže, pareigūnai rado pavogtą automobilį ir sulaikė 1995 bei 1994 metais gimusius vyrus.

REKLAMA
REKLAMA

Netoli įvykio vietos taip pat sulaikytas automobilis „BMW M340I“, kurį vairavo 1989 metais gimęs vyras. Pas jį per apžiūrą rastas polietileninio maišelio fragmentas su kristalų pavidalo biria medžiaga, įtariama esanti narkotinė medžiaga.

Visi trys įtariamieji uždaryti į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl didelės vertės turto pagrobimo ir disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Joo
Joo
2026-09-19 09:04
Garantuotai mūsų ,,brolių" darbas...
Atsakyti
Auto
Auto
2026-09-19 09:59
Kokie daunai arba apsiuoste auto tai su GPS, pastatė į požeminį ir mano, kad neras. Prieš įvažiuojant į požeminį GPS tai veikė. Daunus į cypę.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų