Užblokavę kelią pagrobė 130 tūkst. eurų vertės BMW – policija sučiupo 3 įtariamuosius

Pasak jos, penktadienį apie 13 val. 25 min. Dėdeliškių kaime asmenys užblokavo kelią ir pagrobė automobilį, kurį vairavo 1976 metais gimęs vyras. Taip pat kartu automobiliu važiavo 2005 metais gimęs vyras.
Tą pačią dieną apie 15 val. 40 min. Vilniuje, M. Valančiaus gatvėje esančiame požeminiame garaže, pareigūnai rado pavogtą automobilį ir sulaikė 1995 bei 1994 metais gimusius vyrus.
Netoli įvykio vietos taip pat sulaikytas automobilis „BMW M340I“, kurį vairavo 1989 metais gimęs vyras. Pas jį per apžiūrą rastas polietileninio maišelio fragmentas su kristalų pavidalo biria medžiaga, įtariama esanti narkotinė medžiaga.
Visi trys įtariamieji uždaryti į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl didelės vertės turto pagrobimo ir disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
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