Uspaskicho „Taikos koalicijos“ dėmės: ryšiai su Rusija, pinigų grobstymas ir melagienų skleidimas

Portalas tv3.lt kviečia susipažinti su 2024 m. Seimo rinkimuose dalyvaujančiomis partijomis ir politikais ne tik iš teigiamos pusės. Skandalai, incidentai ir kitos nuodėmes – visa informacija surinkta tam, kad rinkėjai patys įvertintų kandidatus ir lengviau apsispręstų, kam patikėti valstybės vairą.

„Taikos koalicija“ ir jos nariai

„Taikos koaliciją“ sudaro Darbo, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos ir Žemaičių partijų kandidatai. „Taikos koalicija“ pasivadinę politikai Seimo rinkimuose dalyvaus su šūkiu „Po mūsų bus ir taika!“

Pirmajame sąrašo dešimtuke – V. Uspaskichas, Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danukas Arlauskas, Seimo narys Mindaugas Puidokas, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas Valdas Tutkus ir kiti.

Iš rinkiminės kovos pasitraukė buvęs europarlamentaras Stasys Jakeliūnas.

Viktoras Uspaskichas

V. Uspaskichas gimė Rusijoje, Archangelsko srities Urdomos gyvenvietėje, darbininkų šeimoje. Rusijoje dirbo suvirintoju, vadovavo brigadai.

1985 m. pirmą kartą atvyko į Lietuvą, o 1991 m. tapo Lietuvos piliečiu. Dirbo suvirintoju tiesiant dujotiekius Kėdainiuose, Panevėžio rajone.

1990 m. Kėdainiuose įregistravo įmonę UAB „Efektas“. Vėliau tapo koncerno „Vikonda“ direktoriumi, dar po kelerių metų – prezidentu.

Kaip suvirtintojas iš Urdomos tapo politikos milžinu?

Kokiomis aplinkybėmis V. Uspaskichas iš suvirintojo tapo verslininku, o vėliau vienu iš svarbiausių asmenų energetikos srityje, iki galo nėra žinoma, tačiau sąsajos su Rusijos naftos ir dujų bendrovėmis nebuvo tik gandas – tai užkliuvo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui (NSGK). 2018 m. komitetas tyrė, ar per Rusijos įmones daromas neteisėtas poveikis Lietuvos politikams.

Komitetas nustatė, kad Rusijos korporacija „Rosatom“ ir jos valdoma bendrovė NUKEM, pasitelkdami įtakingiausią verslo grupę Lietuvoje – koncerną „MG Baltic“, siekė daryti neteisėtą poveikį valstybės institucijoms, kai kuriems politikams ir politiniams procesams, o tai kėlė „grėsmę demokratiniam valstybės valdymui ir nacionaliniam saugumui“.

Analizuodamas partijų finansavimą, NSGK gavo informacijos, kad prieš 2004 metų Seimo rinkimus su austrų „Petrochemical Holding“ verslo grupe susijusios Lietuvoje registruotos įmonės finansavo Darbo partiją, kitas partijas ir kandidatus. Kaip nurodė komitetas, verslo grupę sudarė stambaus rusiško kapitalo atstovai, galbūt susiję su tarptautinėmis organizuotomis nusikalstamomis grupėmis bei Rusijos specialiosiosmis tarnybomis.

„Lietuvoje šios verslo grupės interesams (pirmiausiai naftos chemijos srityje, tačiau taip pat ir AB „Mažeikių nafta“ atveju, kuomet „Baltic Holding“ pretendavo į jos valdymą) daugiausiai atstovavo buvęs darbo partijos lyderis V. Uspaskich“, – nurodyta NSGK išvadoje.

NSGK išvadose minimos ir kitos bendrovės: „Arvi“, „Vilniaus prekyba“, „Dujotekana“, „Vikonda“, tačiau nenurodyta, kad jos politines partijas rėmė neteisėtai.

Garsioji „Juodosios buhalterijos“ byla ir pabėgimas į Rusiją

Prieš maždaug 8 metus V. Uspaskichas, buvusi Seimo narė Vitalija Vonžutaitė, „MG Baltic“ byloje nuteistas Seimo narys Vytautas Gapšys ir buvusi finansininkė Marina Liutkevičienė nuteisti už apgaulingą Darbo partijos buhalterinės apskaitos tvarkymą. Byla gavo „juodosios buhalterijos“ pavadinimą.

Bylos duomenimis, 2004–2006 metais į oficialią Darbo partijos buhalterinę apskaitą neįrašyta 24 mln. 297 tūkst. 626,06 lito (7 mln. 37 078,91 euro) pajamų ir 14 mln. 727 tūkst. 63,21 lito (4 mln. 265 tūkst. 252,32 euro) išlaidų, susijusių su turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros pakeitimu.

V. Uspakichas ir buvusi Seimo narė Vitalija Vonžutaitė organizavo buhalterinės apskaitos tvarkymą. M. Liutkevičienė tiesiogiai tvarkė oficialią buhalterinę apskaitą, o pagrindinė šios bylos liudytoja Nijolė Steponavičiūtė tvarkė neoficialą apskaitą.

Su V. Uspaskicho ir V. Vonžutaitės žinia dalis partijos pinigų buvo neapskaitoma oficialioje partijos buhalterijoje. Dalis pinigų perduoti neoficialią apskaitą tvarkiusiai N. Steponavičiūtei. Iš neoficialios partijos kasos finansuoti partijos sąskrydžiai, rinkimų išlaidos, centrinės ir rajoninių būstinių išlaikymas.

Darbo partijos pirmininkas V. Uspaskichas, įžvelgęs teisėsaugos veiksmuose politinius motyvus, pabėgo į Rusiją. Ten prašėsi politinio prieglobsčio. Būdamas Rusijoje jis rengė spaudos konferencijas viešai kaltindamas Lietuvą esant nedemokratine valstybe.

V. Uspaskichui grįžus į Lietuvą, 2008 m. surengtas pirmas bylos posėdis. Tačiau realiai byla pradėta nagrinėti tik po trejų metų. Byla nuolat strigo dėl įvairiausių kaltinamųjų ir jų advokatų ligų, buvo poros metų pertrauka, kai Seimas ir Europarlamentas svarstė ar panaikinti teisinę neliečiamybę V. Uspaskichui.

2013 metų liepą Vilniaus apygardos teismas V. Uspaskichą buvo pripažinęs kaltu dėl sukčiavimo ir apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo bei skyręs jam ketverių metų laisvės atėmimo bausmę. Parlamentarė V. Vonžutaitė nuteista trejiems metams nelaisvės, M. Liutkevičienė – vieneriems, o parlamentarui Vytautui Gapšiui skirta 35 tūkst. litų baudą.

Vilniaus apygardos teismas nutraukė bylą Darbo partijos atžvilgiu, paskelbęs, kad ji nebeegzistuoja kaip juridinis asmuo, įvykdžius reorganizaciją. Prokurorai, Darbo partijos atstovai, nuteistieji ir jų advokatai apskundė Vilniaus apygardos teismo nuosprendį Lietuvos apeliaciniam teismui.

2016 metais Lietuvos apeliacinis teismas išteisino buvusį Darbo partijos vadovą europarlamentarą V. Uspaskichą dėl didelės vertės mokestinių prievolių išvengimo. Už kitą nusikaltimą – apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą – politikui skyrė 6,8 tūkst. eurų baudą.

Kiti Darbo partijos kaltinamieji taip pat išteisinti dėl sukčiavimo, o dėl juodosios buhalterijos skirtos piniginės baudos. V. Gapšys tuomet nubaustas 3,6 tūkst. eurų bauda, buvusi buhalterė Marina Liutkevičienė – 5,7 tūkst. eurų bauda.

2016 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) paskelbė, kad juridiniam asmeniui – Darbo partijai – baudžiamosios atsakomybės nebegalima taikyti, nes jau suėjo senatis. LAT taip pat konstatavo, kad fiziniai asmenys – V. Uspaskichas, V. Gapšys ir M. Liutkevičienė pagrįstai nuteisti už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą. Beje, V. Gapšys šiuo metu sėdi kalėjime dėl kitų nusikaltimų – politikas nuteistas „MG Baltic“ politinės korupcijos byloje.

Stebuklingas Viktoro Uspaskicho vanduo nuo koronaviruso

Per koronaviruso pandemiją V. Uspaskichas išgarsėjo socialiniuose tinkluose reklamuodamas vandenį, kuris neva gydo nuo koronaviruso. Tokiais pareiškimais susidomėjo ir tarnybos, pradėti tyrimai.

„Mes gavome energetinį šio viruso kodą iš kinų ir sukūrėme COVID-19 eliminavimo programą. Sukūrėme aparatą, kuris struktūrizuoja vandenį pagal Masaru Emoto metodą. Toks vanduo sukuria ląstelinį imunitetą ir paruošia organizmą kovai su COVID-19. Jau dabar šitas vanduo pakrautas įveikti 6 koronaviruso atmainas“, – 2020 m. gruodžio 28 d. savo „Facebook“ paskyroje teigė V. Uspaskichas.

Dėl tam tikrų reklamoje skambančių sveikatingumo teiginių vartojimo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) pradėjo tyrimą. Anot VMVT, tokia reklama neteisėta.

„Pagal socialiniame tinkle pateiktą informaciją, tarp nurodytų platintojų buvo pateikti natūralų mineralinį vandenį gaminančios įmonės kontaktai. Šios įmonės atžvilgiu ir pradėtas tyrimas dėl klaidinančių ir draudžiamų teiginių apie ligų gydymą ir profilaktiką, naudojamų reklamuojant natūralų mineralinį vandenį“, – rašyta VMVT pranešime žiniasklaidai.

Taip pat buvo aiškinamasi ir dėl šio vandens gamintojo.

„Pirminiais duomenimis, reklamuojamą produktą gamina Rokiškyje registruota įmonė UAB „Lamikara“. Ši įmonė yra VMVT registruotas maisto tvarkymo subjektas, nuo 2020 m. pavasario turi teisę gaminti natūralų mineralinį vandenį“, – teigė VMVT.

Tuomet skelbta, kad reklama susidomėjo ir Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, kuri taip pat pradėjo tyrimą.

Visgi neaišku, ar stebuklingas vanduo padėjo, mat 2020-ųjų Seimo rinkimų naktį V. Uspaskichas rezultatų laukė namie – buvo apsirgęs, jį kamavo į koronavirusą panašūs simptomai.

Galimai grobstė pinigus už neegzistuojančius patarėjus

2023 m. pavasarį Darbo partiją sukrėtė dar vienas skandalas. Partijos būstinėje apsilankė Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT), kuri atliko kratas.

FNTT pranešė, kad V. Uspaskichas įtariamas apgaule įgijęs daugiau nei 500 tūkst. eurų Europos Sąjungos biudžeto lėšų. Darbo partijos steigėjas galimai pasisavino neegzistuojančių Europos Parlamento nario padėjėjų darbo užmokestį ir nedarbo išmokas. Įtariama, kad visa tai vyko nuo 2014 iki 2020 metų.

Paviešinus įtarimus, V. Uspaskichas buvo priverstas stabdyti narystę Darbo partijoje.

2024 m. kovo 28 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas dviem mėnesiams paskyrė V. Uspaskichui intensyviąją priežiūrą, nustatant draudimus bendrauti su konkrečiais asmenimis.

Vasaros pabaigoje paaiškėjo, kad tyrime dėl neteisėto daugiau kaip 500 tūkst. eurų įsigijimo įtarimai pareikšti dar vienam asmeniui – buvusiai V. Uspaskicho padėjėjai Laurai Čižiūtei.

Anot FNTT, abiems įtariamiesiems tyrime yra paskirtos kardomosios priemonės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, asmens dokumentų paėmimai. Taip pat taikomi laikini didelės apimties nuosavybės teisės apribojimai.

VRK: Ledų šventėje papirkinėti rinkėjai

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) nusprendė, kad rugpjūčio pradžioje vykusios Ledų šventės metu Darbo partijos pirmininkas ir Taikos koalicijos sąrašo Seimo rinkimuose vedlys Viktoras Uspaskichas papirkinėjo rinkėjus.

„Kėdainių rinkimų apygardos komisija, kuriai buvo pavesta nagrinėti skundus dėl šioje apygardoje kandidatuojančių politinės kampanijos dalyvių veiklos pripažino, kad Viktoras Uspaskich Ledų šventės metu scenoje žiūrovams dalindamas kuponus, kuriuos buvo galima iškeisti į ledų porcijas, papirkinėjo rinkėjus“, – teigė VRK.

„Taip pat komisija nusprendė, kad V. Uspaskich savo „Facebook“ paskyroje, žadėdamas prizą, dovanas bei siūlydamas sekėjams savo knygą „Mano ligos ir priešai – mano geriausi mokytojai“ pažeidė Rinkimų kodekso nuostatą, draudžiančią papirkti rinkėjus“, – pridūrė komisijos atstovai.

Kėdainių rinkimų apygardos priimtame sprendime taip pat konstatuota, kad iš dronų sudėliotame žodyje „Taika“ buvo paslėpta Taikos koalicijos politinė reklama.

„Konstatuota, kad renginyje iš dronų sudėliotas žodis „Taika“ buvo paslėpta Seimo rinkimuose kandidatų sąrašą keliančios Taikos koalicijos politinė reklama“, – akcentavo VRK.

Ledų šventė Kėdainiuose įvyko rugpjūčio 3 d. Ne mažiau nei nemokami ledai, žiūrovus pritraukė Egidijaus Dragūno-SEL koncertas.

Visgi nemažai atlikėjų, tokių kaip „Biplan“, šventėje dalyvauti atsisakė, nes nenorėjo būti tapatinami su V. Uspaskichu ir jo partija.

Valdas Tutkus

Septintuoju numeriu „Taikos koalicijoje“ žengia buvęs kariuomenės vadas Valdas Tutkus. Prieš 11 metų jis buvo pagautas girtas už automobilio vairo ir į alkoholio matuoklį pripūtė 1,7 promilių. Tai generolui užtraukė 2200 litų baudą ir buvo atimta metams teisė vairuoti.

„Aš ne robotas, ne mašina, praeity kažkas buvo. Nutariau, kad gal geriau visai nevartoti. Virš 6 metų jau tikrai bus, kaip nevartoju. Aš pakeičiau savo gyvenimo būdą“, – TV3 televizijai tikino V. Tutkus.

Nors Tutkus gyrėsi, kad ilgus metus nebegeria, bet kažkaip negerdamas vėl pakliuvo į pareigūnų rankas. 2018 metais buvęs kariuomenės vadas prie vairo įpūtė 1,7 promilės. Atsargos generolui buvo iškelta baudžiamoji byla, kurioje jis pripažintas kaltu. Iš Tutkaus buvo konfiskuotas automobilis „Subaru“ ir dvejus metus uždrausta sėsti prie vairo.

„Aš niekada neturėjau jokių priklausomybių, taip, buvau papuolęs už vairo, bet tai sena praeitis man nesinori nei kalbėti, nei prisiminti“, – gynėsi politikas.

2024 m. V. Tutkus bandė dalyvauti prezidento rinkimuose, tačiau nesurinko reikiamo kiekio parašų ir pasitraukė ir kovos dėl prezidento posto.

V. Tutkus Lietuvos kariuomenei vadovavo 2004–2009 metais.

Mindaugas Puidokas

Parlamentaras Mindaugas Puidokas ne kartą kritikuotas dėl prokremliškų pasisakymų. Tai, kad politikas savo pasisakymuose skleidžia Kremliaus propagandos naratyvus atitinkančius teiginius, pernai pripažino Seimo Etikos ir procedūrų komisija.

„Seimo nario M. Puidoko teiginiai apie karo Ukrainoje eigą, kaltinimai Vakarų valstybėms tyčia vilkinant karą, taip pat teiginiai, jog Vakarų valstybių pagrindinis siekis yra susilpninti ir suskaidyti Rusiją, atitinka Rusijos propagandos skleidžiamus naratyvus“, – teigta vienbalsiai patvirtintame komisijos sprendime.

Etikos komisija nutarė, kad M. Puidoko teiginiai prieštarauja oficialiai Lietuvos pozicijai dėl karo Ukrainoje kaltininkų bei eigos, taip pat – kad buvo pažeisti Valstybės politikų elgesio kodekse nustatyti pagarbos žmogui ir valstybei, sąžiningumo, padorumo pavyzdingumo ir atsakomybės principai.

M. Puidoką etikos sargams apskundė buvęs Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, visuomenės veikėjas Markas Adamas Haroldas ir parlamentaras Bronislovas Matelis. Jiems užkliuvo „Youtube“ kanale M. Puidoko išsakyti samprotavimai, kad Vakarų tikslas yra sukelti Trečiąjį pasaulinį karą.

M. Puidokas ketino Etikos komisijos sprendimą skųsti teismui, gindamasis, neva Lietuvoje kilo grėsmė demokratijai ir žodžio laisvei.

2022 m. kovą M. Puidokas pasitraukė iš Darbo partijos, nes tuometinis šios partijos pirmininkas jį buvo apskundęs Etikos komisijai dėl panašaus turinio įrašų „Facebook“ paskyroje.

Duomenų vagystės skandalas

2019 m. M. Puidokas buvo kaltinamas asmens duomenų vagyste. Į vilniečio elektroninio pašto dėžutę, kurią, pasak jo, naudoja tik bendravimui su valstybinėmis institucijomis, atskriejo ir rinkiminė agitacija.

Dėl šio galimai neteisėtai gauto laiško iš Seimo nario M. Puidoko skundo sulaukusi Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija įvykdė tyrimą. M. Puidokas pripažintas kaltu, o jam skirtas papeikimas. Apie šią realiai mažai ką reiškiančią nuobaudą politikas net nežinojo.

Inspekcija nurodė, kad tyrimo metu paaiškėjo, kad M. Puidokas bendrojo duomenų apsaugos reglamentą galimai pažeidė, be to su inspekcija nebendradarbiavo, jų užklausas ignoravo. Iš kur M. Puidokas galimai gavo minėtą elektroninio pašto adresą inspekcija nustatyti nesugebėjo. Esą šiai dienai gautas tik vienas tokio pobūdžio skundas.

Seimo narys tikino, kad įtarimai, kad jis asmens duomenis galėjo pirkti iš valstybinių institucijų – nepagrįsti. Esą tokiu atveju, skundų būtų buvę daug daugiau.

„Jei duomenys būtų nutekėję iš valstybinių registrų, tokių besiskundžiančių būtų šimtai. O šiuo atveju tai yra vienetinis to žmogaus skundas ir akivaizdu, kad taip neįmanoma, taip negalėjo tiesiog įvykti, tokie dalykai yra draudžiami ir joks kandidatas nerizikuotų“, – teigė M. Puidokas.

2016 metų Seimo rinkimuose M. Puidokas dalyvavo su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, tačiau jis pašalintas ir iš partijos, ir iš jos frakcijos Seime dėl sąmoningo kenkimo premjerui Sauliui Skverneliui.

Ekspertai įspėja dėl Valdo Tutkaus, Mindaugo Puidoko melo

Balandžio mėnesį „Taikos koalicijos“ spaudos konferenciją organizavęs M. Puidokas, V. Tutkus ir kiti konferencijos dalyviai išsakė aibę skirtingų minčių – pasisakė prieš Lietuvos karių apmokymą Ukrainoje, baugino žemės ūkio žlugimu, skleidė nepagrįstas baimes dėl NATO gynybos planų.

Štai M. Puidokas teigė, jog būtina keisti įstatymus, susijusius su Lietuvos kariškių dalyvavimu tarptautinėse operacijose, priimtus praėjusių metų gruodžio 21 d. Anot Seimo nario, būtų klaidinga leisti Lietuvos kariškiams vykti į mokymus Ukrainoje.

„Jeigu Ukraina kviečia ar prašo mūsų karių, karų instruktorių apmokyti karinių veiksmų, tai turi būti daroma Lietuvos teritorijoje, arba kitų NATO šalių teritorijose, o ne Ukrainos teritorijoje. Taip elgiasi Vokietija, Jungtinė Karalystė, daugelis kitų NATO valstybių narių. Lietuvai judėti pirmiau garvežio ir rizikuoti, kad mums negalios penktasis NATO straipsnis dėl kolektyvinės gynybos būtų nacionalinio saugumo interesų išdavystė, pasmerkimas karui“, – perspėjo M. Puidokas.

Šios M. Puidoko penktojo NATO straipsnio interpretacijos kelia abejonių. Penktojo straipsnio aktyvavimas išties yra politinis sprendimas – tad Rusijai įsiveržus į NATO aljansui priklausančią valstybę, penktasis straipsnis nebūtinai būtų iš karto aktyvuojamas. Tiesa, kelios valstybės susitarusios galėtų gintis ir pačios, neaktyvavus penktojo straipsnio.

Vis dėlto, nėra jokio pagrindo manyti, jog karių apmokymas Ukrainoje galėtų kaip nors lemti sprendimą dėl penktojo straipsnio aktyvavimo – tam nėra įrodymų.

Konferencijoje dalyvavęs V. Tutkus pareiškė, jog Lietuva Rusijai išvis neįdomi, tad ir grėsmės anot jo, nėra.

„Nepuola tie rusai, nelabai mes jiems įdomūs“, – sakė buvęs kariuomenės vadas.

V. Tutkui, panašu, daugiau nerimo kelia Europa. Kalbėdamas apie Europos Parlamentą, jis akcentavo, esą dabartiniai valdantieji pasisako už Europos federalizaciją, tad „Taikos koalicija“, jo teigimu, nori išsaugoti nepriklausomybę.

„Jeigu nebus suteikta galimybė mums dalyvauti, gausime tuos pačius parlamentarus, kuriuos turime šiandien – tuos, kurie balsavo už eurofederalizaciją. Mano giliu įsitikinimu, tai veda į pilną savo nepriklausomybės atsisakymą“, – baugino V. Tutkus.

Ekspertai įspėja, kad tokiais pasisakymais gali pasinaudoti Kremlius.

„Matau kitą problemą – priešrinkiminės diskusijos, žinutės apie taiką bet kokia kaina, neagresyvią Rusiją, bei kitos panašios, Kremliui tinkančias žinutės yra pagarsinamos, labiau matomos. Būtent tai yra pagrindinis iššūkis“, – naujienų portalui tv3.lt sakė politologas Nerijus Maliukevičius.

Informacinių karų ekspertas, Lietuvos karo akademijos docentas Viktoras Denisenko teigia, jog pats panašių pasisakymų nesureikšmina. Anot jo, panašūs pasisakymai gali būti patrauklūs žmonėms, kuriems ramybės neduoda karo baimė, o šis elektoratas – visai nebūtinai pro-rusiškas.

„Iš politinės komunikacijos požiūrio, tokie pasisakymai gali būti patrauklūs žmonėms, kurie tarkime nerimauja dėl saugumo situacijos. Toks pareiškimas nuramina žmones – tokiu būdu jie gali patraukti dalies elektorato dėmesį. Ir net nebūtinai pro-rusiško elektorato dalį“, – kalbėjo V. Denisenko.

Žilvinas Tratas

Devintuoju numeriu „Taikos koalicijos“ sąraše kandidatuoja aktorius, modelis Žilvinas Tratas. Į visuomeninę ir politinę veiklą vyras įsitraukė palyginti neseniai, o aktyviausiai ėmė reikštis per koronaviruso pandemiją ir prasidėjus karui Ukrainoje. Tiesa, jo pasisakymai dažnesni socialiniuose tinkluose ir dėl jų Ž. Tratas ne visuomet minimas geru žodžiu.

Prasidėjus karui Ukrainoje, 2022 m. kovo mėnesį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė žinią, kad Mariupolį sudrebino stiprus Rusijos aviacijos smūgis, per kurį buvo sugriauti gimdymo namai. Netrukus po atakos internete pradėjo plisti širdį veriantys vaizdai.

Rusijos propoganda ėmė skleisti melą, neva gimdymo namai jau seniai nebeveikė ir paviešintos nuotraukos yra melagingos. Panašu, jog šia dezinformacija patikėjo ir Žilvinas Tratas, kuris socialiniame tinkle sulaukė kritikos.

„Facebook'e“ ėmė plisti Ž. Trato komentarai su kitu vyru, kuriame diskutavo dėl minėto įvykio.

„Panašu, kad fake. Kad buvo namai uždaryti kovo 2 dieną, ir paversti į Azov būstinę. Pasirodo nuotraukos profesionalaus fotografo, o jose garsios blogerės ir t.t. Jau niekuo nebetikiu“, – komentavo Ž. Tratas.

Reaguodamas į Ž. Trato paskleista melagingą informaciją, pasisakė aktorius Marius Čižauskas.

„Kartojau, kad raganų medžioklė man svetima, bet viena girtam aiškiai neišartikuliuoti savo pozicijos, kita sąmoningai užsiimti kenkėjiška veikla. Yra toks aktorius Tratas. Apie jį jau daug kas rašė… Bet kadangi jis yra mano profesijos lauko žmogus ir mes turim daug bendrų pažįstamų, kolegų, norėčiau atkreipti dėmesį ir aš.

Iki Rusijos invazijos į Ukrainą, jis pradėjo budint tautą ir kovoti su ta nepakeliama prievarta, kuri įsigaliojo su pandemija. Nors dabar liko tik kaukės, Trato kova nesibaigė. Jis toliau postringauja apie „Lietuvos demokratijos likučius“ ir skleidžia savo „alternatyvią nuomonę“. Gali turėti kokias nori politines pažiūras, gali būti prieš skiepus, bet kai kalbėdamas apie subombarduotus gimdymo namus Ukrainoje, išsiaiškini, kad čia fake, vadinasi šoki konkrečiai pagal Kremliaus dūdelę.

Tratas nežino, ar 100 proc. taip yra ir jis sako apkritai nežino kuo dabar galima tikėti, o tai kad negalima niekuo pasitikėti, kad yra dvi medalio pusės, yra dar viena nata Kremliaus dūdelėje.

Tratas visus kas jį kritikuoja vadina išplautom smegenim, tą darė ir per pandemiją, tą daro ir dabar per karą, bet tuo pačiu džiaugiasi savo gerbėjų gretomis, tarp kurių ne maža dalis botų ir anketų be vardų ir pavardžių.

Kai komentare Tratui parašiau, kad jis yra „naudingas idiotas“, subėgo tie gerbėjai diskutuoti apie intelektą, vienas net susprogo, neatlaikius facebooko patikros. Norėčiau tikėti, kad Tratas yra tiesiog „naudingas idiotas“, bet gali būti ir liūdniau, nes turi būti normaliai durnas, kad nematyti savo auditorijos, nesugebėti jos indentifikuoti ir neatkreipti dėmesio kokios idėjos ją maitina“, –„Facebook'e“ rašė M. Čižauskas.

Mindaugas Bastys

Sugrįžti į Seimą ketina buvęs parlamentaras, Konstituciją prieš šešerius metus sulaužęs Mindaugas Bastys. Jis „Taikos koalicijos“ sąraše yra 12-as.

2018 metų pavasarį M. Bastys atsisakė Seimo mandato. Buvęs socialdemokratas sprendimą trauktis priėmė po prieš jį surengtos nesėkmingos apkaltos Seime.

Prieš tai Konstitucinis Teismas (KT) politiką pripažino šiurkščiai pažeidus Konstituciją ir sulaužius parlamentaro priesaiką, kai jis nuslėpė savo ryšius su buvusiu KGB pareigūnu Piotru Vojeika.

Pats M. Bastys tuomet teigė nieko sąmoningai neslėpęs.