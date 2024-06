Usovas dėl nepilnamečių tvirkinimo pripažintas kaltu: siunčiamas už grotų

Taip pat nuosprendžiu nuspręsta dviejų nukentėjusiųjų civilinius ieškinius tenkinti iš dalies bei jų naudai priteisti 500 eurų neturtinės žalos atlyginimą, pranešė teismas. Byloje iš viso yra 12 nukentėjusiųjų.

Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmuose teisėjas ketvirtadienį paskelbė, kad V. Usovas pripažįstamas kaltu dėl visų jam pareikštų kaltinimų – dėl jaunesnio negu šešiolikos metų asmens ir nepilnamečio asmens lytinės aistros tenkinimo pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą, vaiko įtraukimą girtauti, vaiko nugirdymą, nepilnamečių atžvilgiu atliktus tvirkinamuosius veiksmus ir grasinimą nužudyti.

Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas gavus informaciją, jog Klaipėdos rajone veikia asmuo, kuris galimai seksualiai išnaudoja mažamečius ir nepilnamečius berniukus. Ikiteisminio tyrimo metu pareigūnai nustatė asmenį, kuris galimai seksualiai išnaudojo berniukus. Taip pat nustatė jo mobiliojo ryšio telefono numerius, elektroninio pašto adresą, IP adresą, kuriais kaltinamasis naudojosi.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak teismo, nustatyta, jog kaltinamasis 2013 m. – 2018 m. Klaipėdos, Tauragės, Kretingos rajonų apylinkėse bei Palangos ir Mažeikių miesto apylinkėse, skirtingų markių automobiliuose bei lauke, šalia automobilių, tenkino lytinę aistrą oraliniu ir kitokio fizinio sąlyčio būdu su nepilnamečiais už piniginį ir kitokį materialinį atlygį (telefono sąskaitos papildymą, cigaretes), pažeisdamas nepilnamečių asmenų seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą.

REKLAMA

Be to, jis su nepilnamečiais atliko tvirkinamuosius veiksmus. Taip pat kaltinamasis nepilnamečiams pirko, vaišino, siūlė bei davė gerti alkoholinius gėrimus, dėl ko pastarieji apsvaigdavo nuo alkoholio, tokiu būdu kaltinamasis vaikus įtraukė girtauti ir juos nugirdė. Be to, kaltinamasis dviem nepilnamečiams atsisakius automobilyje gerti bei tenkinti jo atžvilgiu lytinę aistrą bei vienam iš jų pagrasinus pranešti policijai, kaltinamasis siekdamas juos įbauginti, išsitraukė pistoletą, ką pastarieji suvokė kaip realią grėsmę jų gyvybei ir sveikatai, tokiu būdu grasino nepilnamečiams asmenims.

REKLAMA

REKLAMA

V. Usovas savo kaltės dėl visų jam pareikštų kaltinimų nepripažino nei ikiteisminio tyrimo metu, nei bylą nagrinėjant teisme, tačiau teismas paskelbė, kad jo kaltė įrodyta byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma.

Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgė į tai, kad kaltinamasis padarė 11 nusikalstamų veikų epizodų, 15 nusikalstamų veikų, kuriose nukentėjusiaisiais pripažinta net 12 nepilnamečių asmenų.

V. Usovas iki tol nebuvo teistas, jis per visą procesą kaltės nepripažino, jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Taip pat teismas įvertino nusikalstamų veikų tęstinį pobūdį, intensyvumą bei nukentėjusiųjų skaičių, į tai, kad kaltinamasis sistemingai ieškojo nepilnamečių vyriškos lyties asmenų, su kuriais galėtų patenkinti savo lytinę aistrą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nors įstatymas už įvykdytas nusikalstamas veikas numato ir kitas alternatyvias bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimo bausme, tačiau šiuo atveju teismas kaltinamajam paskyrė realią laisvės atėmimo bausmę.

Nepilnamečius V. Usovas susirasdavo dienos centruose bei internete. Anksčiau jis buvo krepšinio klubo „Neptūnas“ projektų vadovu vykdė socialinius projektus vaikams, 2009-aisiais jis buvo pripažintas pilietiškiausiu jaunu žmogumi Klaipėdoje.

Nuosprendis dar gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui.