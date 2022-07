Ukrainą pasiekė lietuvių dovanotas „Bayraktar“ dronas „Vanagas“

„Bayraktaras „Vanagas“ jau čia! Tai yra įspūdingas draugystės ir vienybės įrodymas, kuris dar kartą pademonstruoja, kad nesame vieni kovoje prieš agresorių“, – rašė A. Sybiha.

Jis taip pat asmeniškai padėkojo „Baykar“ generaliniam direktoriui Halukui Bayraktarui ir visuomenininkui Andriui Tapinui.

🇱🇹Bayraktar "Vanagas" is already in🇺🇦! This is a remarkable display of friendship&unity, which once again proves that🇺🇦is not alone in fight against the aggressor. Personally grateful to @haluk🇹🇷and @AndriusTapinas🇱🇹for their strong support on our way to victory!Glory to🇺🇦!