Ugniagesiai: lėktuvo katastrofos vietoje baigti gesinimo ir gelbėjimo darbai

„14 valandą 10 minučių darbai buvo baigti”, -- Eltai sake Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė.

Ugniagesiai ir kitos specialiosios tarnybos dirbo įvykio vietoje Vilniuje šalia oro uosto, kur ankstų rytą nukrito lėktuvas, nuo vidurdienio vyko baigiamieji darbai.

„Gaisro likvidavimą paskelbėme apie pusę dvyliktos, atvirų ugnies šaltinių nebėra. Vietoje dar yra mūsų pareigūnų“, – Eltai sakė įvykio vietoje esantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Donatas Gurevičius.

Įvykio vietoje be ugniagesių dirbo policija, medikai, aplinkosaugininkai.

ELTA primena, kad ankstų pirmadienio rytą sostinėje, netoli Vilniaus oro uosto, šalia gyvenamojo namo, nukrito ir sudužo krovininis Vokietijos įmonės DHL lėktuvas.

Pirminiais duomenimis, per avariją žuvęs pilotas yra Ispanijos pilietis. Be to, sužaloti trys lėktuvu skridę asmenys – Lietuvos, Vokietijos ir Ispanijos piliečiai. Eltos žiniomis, vieno jų būklė yra sunkesnė, kitas sužalotas mažiau.

Sostinės mero Valdo Benkunsko teigimu, iš pastatų greta nelaimės vietos evakuota 13 žmonių. Jais toliau rūpinsis Vilniaus miesto savivaldybė.