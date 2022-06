Tyčia padegęs butą vyriškis vos nesusidegino pats: prireikė medikų

V. B. norėjo padėti savo draugui D. U., kuris sumąstė planą, kaip savo motinai ir jos sutuoktiniui parūpinti papildomų pinigų. Sukurptas planas apgauti draudimo bendrovę „Lietuvos draudimas“ – gauti iš jos išmoką už sudegusį butą. Tiesa, prieš tai tą butą reikėjo padegti.

Kaip teisme pasakojo kaltinamasis V. B., jis 2020 m. rugsėjo mėnesį važinėjo po miestą, kai kartu važiavęs jo draugas D. U. pasiūlė už atlygį padegti jų šeimos namą bei pažadėjo 100 eurų atlygį. Vyriškiui buvo pažadėta, kad papildomai pinigų duos ir D. U. tėvai. Kaltinamasis pasakojo, kad kitą dieną jam buvo parodytas senas medinis namas ir pasakyta, kad bus atidarytas langas, pro kurį jam reikės įlipti.

Vakare vyriškis gavo 5 litrų talpos butelį su 3,5 litro benzinu ir įsidėjo jį į brolio automobilio bagažinę. Nuvykęs prie namo V. B. pateko į koridorių ir ant grindų išpylė atsineštą benziną, tuomet žiebtuvėliu mėgino viską padegti, tačiau nepasisekė. Antrą kartą mėginant padegti susikaupę garai sprogo ir užsidegė vyro kelnės, striukė bei kairė ranka. Į mirtiną pavojų patekęs padegėjas šoko per langą laukan, nusimovė striukę ir ją numetė prie namo. Batai irgi apdegė, vyras juos numetė į krūmus. Nusikaltėlis teisme tikino apdegęs kairę ranką bei kojas.

REKLAMA

Kitą dieną D. U. jam atvežė 100 eurų ir patikino, kad kitus pinigus paduos jo tėvai, kai draudimo bendrovė sumokės už sudegusį namą. Vieną dieną apsilankęs pas D. U. tėvus padegėjas parodė savo kojas draugo mamai, ši, išvydusi vaizdą, net išsigando. Po kelių dienų, nebegalėdamas kęsti skausmo, jis kreipėsi į ligoninę, ten praleido apie tris savaites.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ekspertai nustatė, kad gaisras buvo sukeltas tyčia. Bylos duomenimis, nusikaltėlis ugnį turėjo įžiebti prie elektros laidų taip, jog atrodytų, kad gaisras kilo dėl netvarkingos elektros instaliacijos. Tačiau patyrusių ekspertų apgauti nepavyko.

Sudegusiame name butus turėjo įsigijusios trys šeimos, jos patyrė didelių nuostolių.

Pradėję ikiteisminį tyrimą pareigūnai ėmė tikrinti prie telekomunikacinių tinklų įvykio metu prisijungusius telefonus, buvusius netoli gaisro vietos. Pareigūnai pakankamai tiksliai nustatė, kurioje vietoje laiką leido V. B., kai įvyko gaisras. Nustatyta, kad prieš įvykį, kai buvo gautas pranešimas į Bendrąjį pagalbos centrą dėl gaisro, V. B. mobiliojo ryšio telefonas išsijungė.

REKLAMA

REKLAMA

Paaiškėjus apgaulei draudimas D. U. tėvams išmokos už sudegusį turtą taip ir nesumokėjo, o pats D. U. buvo pripažintas kaltu dėl bendrininkavimo su V. B. ir svetimo turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu. Jam skirta 1 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. V. B. už svetimo turto sunaikinimą visuotinai pavojingu būdu nuteistas 1 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme. Be to, abu vyriškiai name butus įsigijusioms šeimoms solidariai iš viso turės sumokėti per 13 tūkst. eurų už patirtą žalą.

Autorius: Jonas Valaitis