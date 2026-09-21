Sekmadienį Kelmės rajone įvyko tragedija – apsivertus keturračiui žuvo 9-metė. Aiškėja, kad mergaitė tą savaitgalį viešėjo pas giminaičius.
Savaitgalį vykusį rinkimų farsą Kremlius išnaudojo tam, kad nupieštų dar didesnį rusų palaikymą karui ir susitelkimą aplink diktatorių Vladimirą Putiną. Režimo kontroliuojama rinkimų komisija nupiešė Putino partijai beveik 60 procentų palaikymą – didesnį nei ši turėjo prieš žudikišką invaziją į Ukrainą.
Kraštutinių jėgų populiarumas Vokietijoje auga. Berlyno žemės rinkimuose pergalę švenčia kairioji „Die Linke“ partija. O Meklenburgo-Pomeranijos žemėje populiariausia tapo „Alternatyva Vokietijai“. Tai jau antra kraštutinių dešiniųjų pergalė, prieš dvi savaites partija triuškinamai laimėjo Saksonijos-Anhalto žemėje. Tuo metu kanclerio Firedricho Merzo krikščionys demokratai patyrė gėdingą pralaimėjimą.
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