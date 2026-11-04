TV3 Žinios. JAV rinkimų rezultatai – ką tai reiškia Lietuvai ir Ukrainai?; Trumpo reakcija; Įspėjimas vairuotojams

Autoservisuose tįsta automobilių eilės, vairuotojai skuba vasarines padangas pakeisti žiemInėmis. Tačiau norint patekti pas meistrą, kai kur eilėje tenka laukti net kelias savaites. Vairuotojai pastabūs, sako, kad šiemet padangų keitimas pabrango maždaug dešimtadaliu. O sostinėje už keturių padangų montavimą gali tekti pakloti net šimtą dvidešimt eurų. Tačiau problema ne tik pakilusios kainos, bet ir pamiškėse besimėtančios padangos. Miškininkai įspėja – už tokį gamtos teršimą gresia tūkstantinės baudos.
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