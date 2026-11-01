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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Turistų pamėgtoje vietoje – užklupusios smarkios liūtys

2026-11-01 10:55 / šaltinis: ELTA
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2026-11-01 10:55
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Dėl itin smarkių liūčių Galapagų salose žuvo mažiausiai vienas žmogus, o tūkstančiai šeimų buvo priverstos palikti savo namus, šeštadienį pranešė vietos valdžios institucijos.

Lėktuvas EPA

Dėl itin smarkių liūčių Galapagų salose žuvo mažiausiai vienas žmogus, o tūkstančiai šeimų buvo priverstos palikti savo namus, šeštadienį pranešė vietos valdžios institucijos.

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Su klimato reiškiniu El Ninjo, kaip manoma, susijusios liūtys prasidėjo penktadienio popietę.

„Santa Kruse kažkas panašaus įvyko pirmą kartą. Niekada neįsivaizdavome, kad taip gali nutikti... Tai buvo gamtos reiškinys, kurio mastas gerokai pranoko mūsų lūkesčius“, – naujienų agentūrai AFP sakė salos merė Fanny Uribe.

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Kaip matyti iš skubiosios pagalbos tarnybos ECU911 ir vietos žiniasklaidos paskelbtų vaizdų, daugiausia gyventojų turinčios Galapagų salyno salos – Santa Kruso – gyventojai buvo priversti gabenti savo daiktus į saugias vietas.

Preliminariais Santa Kruso savivaldybės duomenimis, nuo stichijos nukentėjo apie 2 tūkst. šeimų.

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„Jie prarado absoliučiai viską. Liko kaip stovi“, – sakė F. Uribe.

ECU911 pranešime spaudai nurodė, kad kol kas žuvo vienas žmogus, o dar du laikomi dingusiais be žinios.

Galapagų nacionalinis parkas uždarė keturis turistų lankomus objektus Santa Kruso saloje ir dar du San Kristobalio saloje.

Galapagų salose gyvena apie 28,5 tūkst. žmonių, įsikūrusių keturiose salose. Šias salas dėl jų unikalios gamtos ir laukinių gyvūnų gausiai lanko turistai iš viso pasaulio.

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