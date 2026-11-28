Trečiadienį Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pranešė, kad policija ieško Deivido Š. (gim. 1990 m.), gyv. Anykščių r., Anykščių sen., Rubikių k.
Vyras paskutinį kartą matytas lapkričio 21 d., apie 3.30 val., Rubikių kaime.
Prie paieškų jungiasi savanoriai
„Facebook“ grupėje „DRONE OPS – paieška dronais ir sprendimai“ šeštadienį buvo skelbiama, kad vykdoma masinė koordinuota dingusiojo paieška.
„Pagrindinė užduotis – miško šukavimas: tikrinsime tai, ko nespėta patikrinti per pirmąją paiešką“, – skelbiama grupėje.
Rastas vyro kūnas
Šeštadienį popiet paskelbta, kad vyro kūnas ratas vandens telkinyje.
Pranešimą apie reikalingą pagalbą ištraukti kūną iš vandens telkinio ugniagesiai gavo 14.46 val.
Organizacija, sutelkusi žmones vyro paieškai, taip pat pasidalijo užuojauta žuvusiojo šeimai.
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